Прощальная речь Кудряшова перед игроками «Факела»

Федор Кудряшов завершил карьеру. По этому поводу он выступил перед уже бывшими партнерами по «Факелу».
«Для меня наступает новая жизнь помимо футбола. Мы все знаем, что помимо футбола есть жизнь. Я надеюсь, что проведу еe не менее ярко. Вам хочу пожелать, чтобы вы, самое главное, были здоровы и выполнили все задачи, включая главную задачу – сохрание места в Премьер-лиге, потому что это, наверное, самое важное.
Пусть у молодых парней будет яркая карьера, и чтобы вы никогда не останавливались перед теми преградами, которые сулит вам судьба. Опытные ребята, ещe раз повторю, вам здоровья. Это самое главное», – сказал Кудряшов.
- Кудряшов выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
- Он провел 48 матчей за сборную России, поиграв с ней на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.
- На высшем уровне у Кудряшова более 500 матчей.