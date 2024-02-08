Карпин одним словом оценил карьеру Кудряшова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение Федора Кудряшова завершить карьеру.

«Федю я знаю очень давно, ещe со «Спартака» 2009–2010 годов. Он пришeл первый раз из «Химок», и мы познакомились. Он тогда услышал, что я лично и конкретно ему говорил. Молодец. Услышал все советы и моменты, которые ему нужно было подрегулировать для успешной карьеры.

Я считаю, что он провел великолепную карьеру. Молодец», – сказал Карпин.

Кудряшов выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».

Он провел 48 матчей за сборную России, поиграв с ней на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.

На высшем уровне у Кудряшова более 500 матчей.

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