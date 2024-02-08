Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Карпин одним словом оценил карьеру Кудряшова

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение Федора Кудряшова завершить карьеру.

    «Федю я знаю очень давно, ещe со «Спартака» 2009–2010 годов. Он пришeл первый раз из «Химок», и мы познакомились. Он тогда услышал, что я лично и конкретно ему говорил. Молодец. Услышал все советы и моменты, которые ему нужно было подрегулировать для успешной карьеры.

    Я считаю, что он провел великолепную карьеру. Молодец», – сказал Карпин.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

    Новости по теме
    Тренер «Факела» уговаривал Кудряшова не завершать карьеру 1
    Кудряшов нашел новую работу после завершения карьеры футболиста 1
    Прощальная речь Кудряшова перед игроками «Факела» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2024 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1707410388
    И мужик
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707416020
    Молорик Кудряшов
    Ответить
    ZeBolotny
    1707425925
    Я тоже могу одним словом: ГОВНО!
    Ответить
    Давид59
    1707455880
    Одним словом? Ок. Ему подходит слово "автогол"
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+