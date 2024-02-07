Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лилля», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Лион»: Лопеш, О´Браян, Чалета-Цар, Мата, Тальяфико, Какере, Матич, Мэйтленд-Найлз, Нуама, Ляказетт, Орбан.
Главный тренер: Пьер Сейдж
«Лилль»: Шавалье, Сантос, Йоро, Рибейро, Исмаили, Бенталеб, Андре, Жегрова, Гомес, Уна, Дэвид.
Главный тренер: Паулу Фонсека
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале Okko.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».