Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лилля», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лион»: Лопеш, О´Браян, Чалета-Цар, Мата, Тальяфико, Какере, Матич, Мэйтленд-Найлз, Нуама, Ляказетт, Орбан.

Главный тренер: Пьер Сейдж

«Лилль»: Шавалье, Сантос, Йоро, Рибейро, Исмаили, Бенталеб, Андре, Жегрова, Гомес, Уна, Дэвид.

Главный тренер: Паулу Фонсека

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лилль»