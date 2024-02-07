Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    «Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лилля», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лион»: Лопеш, О´Браян, Чалета-Цар, Мата, Тальяфико, Какере, Матич, Мэйтленд-Найлз, Нуама, Ляказетт, Орбан.

    Главный тренер: Пьер Сейдж

    «Лилль»: Шавалье, Сантос, Йоро, Рибейро, Исмаили, Бенталеб, Андре, Жегрова, Гомес, Уна, Дэвид.

    Главный тренер: Паулу Фонсека

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лилль»

    «Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2024 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+