Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Атлетико» – «Валенсия»: прогноз на матч 22 тура Примеры, 28 января

    «Атлетико» – «Валенсия»: прогноз на матч 22 тура Примеры, 28 января

    В воскресенье, 28 января, в 22-м туре Примеры встретятся «Атлетико» и «Валенсия». Команды сыграют в Мадриде, начало – в 23:00 (мск).

    «Атлетико»

    В 20 матчах хозяева предстоящей игры набрали 41 очко и отстают от лидирующей «Жироны» на 11 пунктов, имея игру в запасе. Команда Диего Симеоне победила в 13 играх, 2 раза сыграла вничью и 5 раз проиграла. Разница мячей – 40:23.

    Последние результаты «Атлетико» в Примере:

    «Валенсия»

    Под руководством Рубена Барахи «Валенсия» одержал победы в 9 играх, добыла 5 ничьих и потерпела 7 поражений. Разница мячей – 27:24. «Валенсия» идет на серии из 4 побед в чемпионате и с 32 очками занимает 7-е место, отставая от еврокубковой зоны всего на 3 балла.

    Предыдущие результаты «Валенсии» в Примере:

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Примере:

    • 17.09.23 «Валенсия» – «Атлетико» – 3:0;
    • 19.03.23 «Атлетико» – «Валенсия» – 3:0;
    • 30.08.22 «Валенсия» – «Атлетико» – 0:1;
    • 23.01.22 «Атлетико» – «Валенсия» – 3:2;
    • 07.11.21 «Валенсия» – «Атлетико» – 3:3.

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Валенсия»

    «Атлетико» постарается взять убедительный реванш за крупное поражение в первом круге. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.83.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+