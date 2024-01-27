В воскресенье, 28 января, в 22-м туре Примеры встретятся «Атлетико» и «Валенсия». Команды сыграют в Мадриде, начало – в 23:00 (мск).

«Атлетико»

В 20 матчах хозяева предстоящей игры набрали 41 очко и отстают от лидирующей «Жироны» на 11 пунктов, имея игру в запасе. Команда Диего Симеоне победила в 13 играх, 2 раза сыграла вничью и 5 раз проиграла. Разница мячей – 40:23.

Последние результаты «Атлетико» в Примере:

«Валенсия»

Под руководством Рубена Барахи «Валенсия» одержал победы в 9 играх, добыла 5 ничьих и потерпела 7 поражений. Разница мячей – 27:24. «Валенсия» идет на серии из 4 побед в чемпионате и с 32 очками занимает 7-е место, отставая от еврокубковой зоны всего на 3 балла.

Предыдущие результаты «Валенсии» в Примере:

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Примере:

17.09.23 «Валенсия» – «Атлетико» – 3:0;

19.03.23 «Атлетико» – «Валенсия» – 3:0;

30.08.22 «Валенсия» – «Атлетико» – 0:1;

23.01.22 «Атлетико» – «Валенсия» – 3:2;

07.11.21 «Валенсия» – «Атлетико» – 3:3.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Валенсия»

«Атлетико» постарается взять убедительный реванш за крупное поражение в первом круге. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.83.