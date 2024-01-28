Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Валенсия», 22 тур Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Эрмосо Кансеко, Де Пауль, Коке, Льоренте, Рече, Барриос, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Паулиста, Гайя, Фулькье, Гильямон, Лопес, Пепелу, Перес Мартинес, Дуро, Яремчук.

Главный тренер: Рубен Бараха

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Валенсия»