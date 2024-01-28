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    • «Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    «Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Валенсия», 22 тур Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Эрмосо Кансеко, Де Пауль, Коке, Льоренте, Рече, Барриос, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Паулиста, Гайя, Фулькье, Гильямон, Лопес, Пепелу, Перес Мартинес, Дуро, Яремчук.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Валенсия»

    «Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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