В субботу, 27 января, в 19-м туре Лиги 1 мы увидим противостояние двух именитых команд, ведущих борьбу за место в Лиге чемпионов – «Марселя» и «Монако». Игра пройдет в Марселе, начало – в 23:00 (мск).
«Марсель»
«Марсель» с 28 очками находится на 7-м месте. У команды Дженнаро Гаттузо 7 побед, 7 ничьих и 4 поражения при разнице мячей 26:19. Беспроигрышная серия «Марселя» в чемпионате составляет уже 7 матчей – последнее поражение случилось 12 ноября прошлого года (от «Ланса», 0:1).
Последние результаты «Марселя» в Лиге 1:
- 12.01.24 «Марсель» – «Страсбур» – 1:1;
- 20.12.23 «Монпелье» – «Марсель» – 1:1;
- 17.12.23 «Марсель» – «Клермон» – 2:1.
«Монако»
Монегаски опережают своего будущего соперника в таблице на 5 очков, занимая 4-е место. Красно-белые под руководством Ади Хюттера выиграли 10 матчей при 3 ничьих и 5 поражениях. Разница мячей – 34:25.
Предыдущие результаты «Монако» в Лиге 1:
- 13.01.24 «Монако» – «Реймс» – 1:3;
- 20.12.23 «Тулуза» – «Монако» – 1:2;
- 15.12.23 «Монако» – «Лион» – 0:1.
Личные встречи
Результаты 5 личных встреч команд в Лиге 1:
- 01.10.23 «Монако» – «Марсель» – 3:2;
- 29.01.23 «Марсель» – «Монако» – 1:1;
- 14.11.22 «Монако» – «Марсель» – 2:3;
- 07.03.22 «Марсель» – «Монако» – 0:1;
- 12.09.21 «Монако» – «Марсель» – 0:2.
Прогноз на матч «Марсель» – «Монако»
В очных встречах команды лучше играют друг с другом на выезде. Однако болельщики не позволят «Марселю» безвольно проиграть. Ожидаем зарубу с большим количеством голов: прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.70.