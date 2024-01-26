В субботу, 27 января, в 19-м туре Лиги 1 мы увидим противостояние двух именитых команд, ведущих борьбу за место в Лиге чемпионов – «Марселя» и «Монако». Игра пройдет в Марселе, начало – в 23:00 (мск).

«Марсель» с 28 очками находится на 7-м месте. У команды Дженнаро Гаттузо 7 побед, 7 ничьих и 4 поражения при разнице мячей 26:19. Беспроигрышная серия «Марселя» в чемпионате составляет уже 7 матчей – последнее поражение случилось 12 ноября прошлого года (от «Ланса», 0:1).

Последние результаты «Марселя» в Лиге 1:

«Монако»

Монегаски опережают своего будущего соперника в таблице на 5 очков, занимая 4-е место. Красно-белые под руководством Ади Хюттера выиграли 10 матчей при 3 ничьих и 5 поражениях. Разница мячей – 34:25.

Предыдущие результаты «Монако» в Лиге 1:

Личные встречи

Результаты 5 личных встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Марсель» – «Монако»

В очных встречах команды лучше играют друг с другом на выезде. Однако болельщики не позволят «Марселю» безвольно проиграть. Ожидаем зарубу с большим количеством голов: прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.70.