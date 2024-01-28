Головин прокомментировал результат матча «Марсель» – «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 19-го тура Лиги 1 против «Марселя».

Результат игры – ничья 2:2.

Монегаски завершали встречу вдевятером.

В активе Головина результативная передача.

«Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером.

Учитывая это, ничья в гостях приемлемый результат. Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества. В той ситуации, в которой мы оказались, все это имеет огромное значение.

Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали сопернику, искали свои шансы и имели их. Поэтому назову этот матч позитивным для нашей команды», – сказал Головин.