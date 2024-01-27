Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Марсель» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    «Марсель» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Монако», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Марсель»: Лопес, Балерди, Мейте, Жосселин, Гарсия, Клосс, Онана, Верету, Оливейра, Обамеянг, Энрике.

    Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

    «Монако»: Кен, Вандерсон, Марипан, Керер, Дьятта, Магасса, Закария, Фофана, Аклиуш, Бен-Йеддер, Балогун.

    Главный тренер: Ади Хюттер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако»

    Марсель-Монако смотреть онлайн 27 января

    Новости по теме
    Головин сделал ассист в матче с «Марселем»
    «Марсель» – «Монако»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2024 22:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+