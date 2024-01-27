Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Монако», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Марсель»: Лопес, Балерди, Мейте, Жосселин, Гарсия, Клосс, Онана, Верету, Оливейра, Обамеянг, Энрике.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо
«Монако»: Кен, Вандерсон, Марипан, Керер, Дьятта, Магасса, Закария, Фофана, Аклиуш, Бен-Йеддер, Балогун.
Главный тренер: Ади Хюттер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».