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    • «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января

    «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января

    В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Штутгартом» и «Лейпцигом». Встреча пройдет в Штутгарте и начнется в 17:30 (мск).

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» после 18 туров возглавляет «второй эшелон» после «Байера» и «Баварии». Команда Себастьяна Хенесса – самая бескомпромиссная в Бундеслиге: 1 ничья, 11 побед и 6 поражений.

    С 34 очками «Штутгарт» занимает 3-е место. Разница мячей – 38:23.

    Последние результаты «Штутгарта» в Бундеслиге:

    • 20.01.24 «Бохум» – «Штутгарт» – 1:0;
    • 14.01.24 «Боруссия» М – «Штутгарт» – 3:1;
    • 20.12.23 «Штутгарт» – «Аугсбург» – 3:0.

    «РБ Лейпциг»

    «Лейпциг» набрал неплохой ход в конце 2023 года, но в январе успел дважды проиграть дома – «Айнтрахту» и «Байеру». Команда Марко Розе выиграла 10 поединков, потерпела 5 поражений и 3 раза сыграла вничью.

    «Лейпциг» занимает 4-е место и всего на 1 очко отстает от «Штутгарта». Разница мячей – 40:21.

    Последние результаты «Лейпцига» в Бундеслиге:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 игр между «Штутгартом» и «РБ Лейпциг» в Бундеслиге:

    • 25.08.23 «РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 5:1;
    • 27.01.23 «РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 2:1;
    • 07.08.22 «Штутгарт» – «РБ Лейпциг» – 1:1;
    • 15.01.22 «Штутгарт» – «РБ Лейпциг» – 0:2;
    • 20.08.21 «РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 4:0.

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

    «Штутгарт» по-прежнему играет без своего лучшего бомбардира Серу Гирасси, что сильно подрывает возможности команды. Наш прогноз – фора 2 (0) с коэффициентом 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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