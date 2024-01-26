В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Штутгартом» и «Лейпцигом». Встреча пройдет в Штутгарте и начнется в 17:30 (мск).
«Штутгарт»
«Штутгарт» после 18 туров возглавляет «второй эшелон» после «Байера» и «Баварии». Команда Себастьяна Хенесса – самая бескомпромиссная в Бундеслиге: 1 ничья, 11 побед и 6 поражений.
С 34 очками «Штутгарт» занимает 3-е место. Разница мячей – 38:23.
Последние результаты «Штутгарта» в Бундеслиге:
- 20.01.24 «Бохум» – «Штутгарт» – 1:0;
- 14.01.24 «Боруссия» М – «Штутгарт» – 3:1;
- 20.12.23 «Штутгарт» – «Аугсбург» – 3:0.
«РБ Лейпциг»
«Лейпциг» набрал неплохой ход в конце 2023 года, но в январе успел дважды проиграть дома – «Айнтрахту» и «Байеру». Команда Марко Розе выиграла 10 поединков, потерпела 5 поражений и 3 раза сыграла вничью.
«Лейпциг» занимает 4-е место и всего на 1 очко отстает от «Штутгарта». Разница мячей – 40:21.
Последние результаты «Лейпцига» в Бундеслиге:
- 20.01.24 «Лейпциг» – «Байер» – 2:3;
- 13.01.24 «Лейпциг» – «Айнтрахт» – 0:1;
- 19.12.23 «Вердер» – «Лейпциг» – 1:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 игр между «Штутгартом» и «РБ Лейпциг» в Бундеслиге:
- 25.08.23 «РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 5:1;
- 27.01.23 «РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 2:1;
- 07.08.22 «Штутгарт» – «РБ Лейпциг» – 1:1;
- 15.01.22 «Штутгарт» – «РБ Лейпциг» – 0:2;
- 20.08.21 «РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 4:0.
Прогноз на матч «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»
«Штутгарт» по-прежнему играет без своего лучшего бомбардира Серу Гирасси, что сильно подрывает возможности команды. Наш прогноз – фора 2 (0) с коэффициентом 1.80.
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