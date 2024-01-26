В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Штутгартом» и «Лейпцигом». Встреча пройдет в Штутгарте и начнется в 17:30 (мск).

«Штутгарт»

«Штутгарт» после 18 туров возглавляет «второй эшелон» после «Байера» и «Баварии». Команда Себастьяна Хенесса – самая бескомпромиссная в Бундеслиге: 1 ничья, 11 побед и 6 поражений.

С 34 очками «Штутгарт» занимает 3-е место. Разница мячей – 38:23.

Последние результаты «Штутгарта» в Бундеслиге:

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» набрал неплохой ход в конце 2023 года, но в январе успел дважды проиграть дома – «Айнтрахту» и «Байеру». Команда Марко Розе выиграла 10 поединков, потерпела 5 поражений и 3 раза сыграла вничью.

«Лейпциг» занимает 4-е место и всего на 1 очко отстает от «Штутгарта». Разница мячей – 40:21.

Последние результаты «Лейпцига» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 игр между «Штутгартом» и «РБ Лейпциг» в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

«Штутгарт» по-прежнему играет без своего лучшего бомбардира Серу Гирасси, что сильно подрывает возможности команды. Наш прогноз – фора 2 (0) с коэффициентом 1.80.