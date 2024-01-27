Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг», 19 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Штутгарт»: Нюбель, Миттельштедт, Загаду, Вальдемар Антон, Вагноман, Массимо, Мийо, Левелинг, Фюрих, Стиллер, Ундав.

Главный тренер: Себастьян Хенесс

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Раум, Клостерманн, Люкеба, Симакан, Шлагер, Баумгартнер, Зайвальд, Ольмо, Опенда, Шешко.

Главный тренер: Марко Розе

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»