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    • «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг», 19 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Штутгарт»: Нюбель, Миттельштедт, Загаду, Вальдемар Антон, Вагноман, Массимо, Мийо, Левелинг, Фюрих, Стиллер, Ундав.

    Главный тренер: Себастьян Хенесс

    «РБ Лейпциг»: Бласвих, Раум, Клостерманн, Люкеба, Симакан, Шлагер, Баумгартнер, Зайвальд, Ольмо, Опенда, Шешко.

    Главный тренер: Марко Розе

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

    «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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