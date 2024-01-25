Представлен рейтинг 20 самых доходных клубов мира от Deloitte

Одна из аудиторских компаний «Большой четверки» Deloitte опубликовала рейтинг доходности футбольных клубов по итогам сезона-2022/23.

На вершину рейтинга вернулся «Реал» с рекордными доходами в 831 миллион евро, что на 118 миллионов больше, чем в прошлом году.

В таблице суммы приведены в евро и фунтах стерлинга.