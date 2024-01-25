Представлен рейтинг 20 самых доходных клубов мира от Deloitte

Одна из аудиторских компаний «Большой четверки» Deloitte опубликовала рейтинг доходности футбольных клубов по итогам сезона-2022/23.
На вершину рейтинга вернулся «Реал» с рекордными доходами в 831 миллион евро, что на 118 миллионов больше, чем в прошлом году.
В таблице суммы приведены в евро и фунтах стерлинга.
- Клубы, входящие в рейтинг, сообщили в сумме о рекордных доходах в размере 10,5 миллиарда евро, что на 14% больше, чем 9,2 миллиарда евро по итогам сезона-2021/22.
- Рост в сезоне-2022/23 был обусловлен рекордными доходами от игровых дней (1,9 миллиарда евро) и коммерческой деятельности (4,4 миллиарда евро), при этом коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций.
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