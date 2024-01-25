Назван клуб с наибольшим доходом за сезон-2022/23

Опубликован рейтинг европейских клубов с наибольшими доходами в прошлом сезоне.
Исследование провела аудиторская компания Deloitte. Первое место занял «Реал».
Топ-20 рейтинга выглядит так:
- «Реал» – 831,4 млн евро;
- «Манчестер Сити» – 825,9 млн евро;
- «ПСЖ» – 801,8 млн евро;
- «Барселона» – 800,1 млн евро;
- «Манчестер Юнайтед» – 745,8 млн евро;
- «Бавария» – 744 млн евро;
- «Ливерпуль» – 682,9 млн евро;
- «Тоттенхэм» – 631,5 млн евро;
- «Челси» – 589,4 млн евро;
- «Арсенал» – 532,6 млн евро;
- «Ювентус» – 432,4 млн евро;
- «Боруссия Д» – 420 млн евро;
- «Милан» – 385,3 млн евро;
- «Интер» – 378,9 млн евро;
- «Атлетико» – 364,1 млн евро;
- «Айнтрахт» – 293,5 млн евро;
- «Ньюкасл» – 287,8 млн евро;
- «Вест Хэм» – 275,1 млн евро;
- «Наполи» – 267,7 млн евро;
- «Марсель» – 258,4 млн евро.