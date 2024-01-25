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    Назван клуб с наибольшим доходом за сезон-2022/23

    Опубликован рейтинг европейских клубов с наибольшими доходами в прошлом сезоне.

    Исследование провела аудиторская компания Deloitte. Первое место занял «Реал».

    Топ-20 рейтинга выглядит так:

    1. «Реал» – 831,4 млн евро;
    2. «Манчестер Сити» – 825,9 млн евро;
    3. «ПСЖ» – 801,8 млн евро;
    4. «Барселона» – 800,1 млн евро;
    5. «Манчестер Юнайтед» – 745,8 млн евро;
    6. «Бавария» – 744 млн евро;
    7. «Ливерпуль» – 682,9 млн евро;
    8. «Тоттенхэм» – 631,5 млн евро;
    9. «Челси» – 589,4 млн евро;
    10. «Арсенал» – 532,6 млн евро;
    11. «Ювентус» – 432,4 млн евро;
    12. «Боруссия Д» – 420 млн евро;
    13. «Милан» – 385,3 млн евро;
    14. «Интер» – 378,9 млн евро;
    15. «Атлетико» – 364,1 млн евро;
    16. «Айнтрахт» – 293,5 млн евро;
    17. «Ньюкасл» – 287,8 млн евро;
    18. «Вест Хэм» – 275,1 млн евро;
    19. «Наполи» – 267,7 млн евро;
    20. «Марсель» – 258,4 млн евро.

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    Источник: Forbes

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