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    • «Бавария» – «Унион»: прогноз на матч 13 тура Бундеслиги, 24 января

    «Бавария» – «Унион»: прогноз на матч 13 тура Бундеслиги, 24 января

    В четверг, 24 января, состоится перенесенный матч 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом». Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арена» и начнется в 22:30 по московскому времени.

    «Бавария»

    Мюнхенцы в предыдущем туре потерпели сенсационное домашнее поражение от «Вердера» (0:1) и теперь отстают от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея в запасе как раз игру с «Унионом».

    В нынешнем сезоне «Бавария» добыла 13 побед при 2 ничьих и 2 поражениях. Разница мячей – 52:16 (лучшая атака Бундеслиги). Мюнхенцы идут в таблице на 2-й строчке.

    Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:

    «Унион»

    После назначения Ненада Белицы на пост главного тренера в конце ноября «Унион» стал оживать. В 4 турах под руководством хорватского специалиста команда набрала 7 очков – столько же, сколько в стартовых 12 турах.

    Сейчас «Унион» занимает 15-е место, имея в активе 14 очков после 16 туров. Команда добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений при разнцие мячей 17:31. Идущий в зоне переходных матчей «Майнц» команда Белицы опережает на 3 очка и имеет игру в запасе.

    Последние результаты «Униона» в Бундеслиге:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 игр между «Баварией» и «Унионом»:

    • 26.02.23 «Бавария» – «Унион» – 3:0;
    • 03.09.22 «Унион» – «Бавария» – 1:1;
    • 19.03.22 «Бавария» – «Унион» – 4:0;
    • 30.10.21 «Унион» – «Бавария» – 2:5;
    • 10.04.21 «Бавария» – «Унион» – 1:1.

    Прогноз на матч «Бавария» – «Унион»

    «Унион» постепенно выбирается из кризиса, но против «Баварии» в Мюнхене шансов нет. Ожидаем много голов от фаворита, прогноз – ИТБ 1 (2,5) за коэффициент 1.73.

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    Источник: «Бомбардир»

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