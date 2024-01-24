В четверг, 24 января, состоится перенесенный матч 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом». Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арена» и начнется в 22:30 по московскому времени.

«Бавария»

Мюнхенцы в предыдущем туре потерпели сенсационное домашнее поражение от «Вердера» (0:1) и теперь отстают от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея в запасе как раз игру с «Унионом».

В нынешнем сезоне «Бавария» добыла 13 побед при 2 ничьих и 2 поражениях. Разница мячей – 52:16 (лучшая атака Бундеслиги). Мюнхенцы идут в таблице на 2-й строчке.

Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:

«Унион»

После назначения Ненада Белицы на пост главного тренера в конце ноября «Унион» стал оживать. В 4 турах под руководством хорватского специалиста команда набрала 7 очков – столько же, сколько в стартовых 12 турах.

Сейчас «Унион» занимает 15-е место, имея в активе 14 очков после 16 туров. Команда добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений при разнцие мячей 17:31. Идущий в зоне переходных матчей «Майнц» команда Белицы опережает на 3 очка и имеет игру в запасе.

Последние результаты «Униона» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 игр между «Баварией» и «Унионом»:

26.02.23 «Бавария» – «Унион» – 3:0;

03.09.22 «Унион» – «Бавария» – 1:1;

19.03.22 «Бавария» – «Унион» – 4:0;

30.10.21 «Унион» – «Бавария» – 2:5;

10.04.21 «Бавария» – «Унион» – 1:1.

Прогноз на матч «Бавария» – «Унион»

«Унион» постепенно выбирается из кризиса, но против «Баварии» в Мюнхене шансов нет. Ожидаем много голов от фаворита, прогноз – ИТБ 1 (2,5) за коэффициент 1.73.