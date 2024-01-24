В четверг, 24 января, состоится перенесенный матч 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом». Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арена» и начнется в 22:30 по московскому времени.
«Бавария»
Мюнхенцы в предыдущем туре потерпели сенсационное домашнее поражение от «Вердера» (0:1) и теперь отстают от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея в запасе как раз игру с «Унионом».
В нынешнем сезоне «Бавария» добыла 13 побед при 2 ничьих и 2 поражениях. Разница мячей – 52:16 (лучшая атака Бундеслиги). Мюнхенцы идут в таблице на 2-й строчке.
Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:
- 21.01.24 «Бавария» – «Вердер» – 0:1;
- 12.01.24 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 3:0;
- 20.12.23 «Вольфсбург» – «Бавария» – 1:2.
«Унион»
После назначения Ненада Белицы на пост главного тренера в конце ноября «Унион» стал оживать. В 4 турах под руководством хорватского специалиста команда набрала 7 очков – столько же, сколько в стартовых 12 турах.
Сейчас «Унион» занимает 15-е место, имея в активе 14 очков после 16 туров. Команда добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений при разнцие мячей 17:31. Идущий в зоне переходных матчей «Майнц» команда Белицы опережает на 3 очка и имеет игру в запасе.
Последние результаты «Униона» в Бундеслиге:
- 12.01.24 «Фрайбург» – «Унион» – 0:0;
- 20.12.23 «Унион» – «Кельн» – 2:0;
- 16.12.23 «Бохум» – «Унион» – 3:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 игр между «Баварией» и «Унионом»:
- 26.02.23 «Бавария» – «Унион» – 3:0;
- 03.09.22 «Унион» – «Бавария» – 1:1;
- 19.03.22 «Бавария» – «Унион» – 4:0;
- 30.10.21 «Унион» – «Бавария» – 2:5;
- 10.04.21 «Бавария» – «Унион» – 1:1.
Прогноз на матч «Бавария» – «Унион»
«Унион» постепенно выбирается из кризиса, но против «Баварии» в Мюнхене шансов нет. Ожидаем много голов от фаворита, прогноз – ИТБ 1 (2,5) за коэффициент 1.73.