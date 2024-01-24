Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» – «Унион», 13-го тура Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Мин-Джэ, Упамекано, Лаймер, Чупо-Мотинг, Горецка, Киммих, Сане, Коман, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

«Унион»: Реннов, Кнохе, Лейте, Эккель, Госенс, Лайдуни, Фофана, Фолланд, Хаберер, Триммель, Беренс.

Главный тренер: Ненад Бьелица

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Унион»