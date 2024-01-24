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    • «Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024

    «Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария»«Унион», 13-го тура Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Бавария»: Нойер, Мазрауи, Мин-Джэ, Упамекано, Лаймер, Чупо-Мотинг, Горецка, Киммих, Сане, Коман, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    «Унион»: Реннов, Кнохе, Лейте, Эккель, Госенс, Лайдуни, Фофана, Фолланд, Хаберер, Триммель, Беренс.

    Главный тренер: Ненад Бьелица

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Унион»

    «Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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