В воскресенье, 14 января, «Гавр» на своем поле сыграет с «Лионом» в 18 туре Лиги 1. Игра начнется в 19:05 по мск.
«Гавр»
Команда с 19 очками идет на 11 месте, выиграла 4 матча, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забила 16 голов и пропустила 19 мячей. 5 последних матчей «Гавра»:
- 07.01.24 «Гавр» – «Кан» 2:1;
- 20.12.23 «Реймс» – «Гавр» 1:0;
- 16.12.23 «Гавр» – «Ницца» 3:1;
- 10.12.23 «Страсбур» – «Гавр» 2:1;
- 03.12.23 «Гавр» – «ПСЖ» 0:2.
«Лион»
Команда с 16 очками идет на 15 месте, по 4 раза выиграла и сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 16 голов и пропустила 27 мячей. 5 последних матчей «Лиона»:
- 07.01.24 «Понталье» – «Лион» 0:3;
- 20.12.23 «Лион» – «Нант» 1:0;
- 15.12.23 «Монако» – «Лион» 0:1;
- 10.12.23 «Лион» – «Тулуза» 3:0;
- 06.12.23 «Марсель» – «Лион» 3:0.
Личные встречи
В последних 5 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:
- 17.09.23 «Лион» – «Гавр» 0:0;
- 15.02.09 «Лион» – «Гавр» 3:1;
- 20.09.08 «Гавр» – «Лион» 0:1;
- 05.04.03 «Лион» – «Гавр» 2:1;
- 07.11.02 «Гавр» – «Лион» 1:2.
Прогноз на матч «Гавр» – «Лион»
«Лион», несмотря на гостевой характер встречи, выглядит фаворитом матча – команда не проигрывает в четырех матчах кряду. Впрочем, возможен и ничейный исход поединка. Наш прогноз – победа «Лиона» или ничья (1.35), ТМ 2.5 (1.83), ОЗ – да (1.82).