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    • «Гавр» – «Лион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

    «Гавр» – «Лион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

    В воскресенье, 14 января, «Гавр» на своем поле сыграет с «Лионом» в 18 туре Лиги 1. Игра начнется в 19:05 по мск.

    «Гавр»

    Команда с 19 очками идет на 11 месте, выиграла 4 матча, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забила 16 голов и пропустила 19 мячей. 5 последних матчей «Гавра»:

    «Лион»

    Команда с 16 очками идет на 15 месте, по 4 раза выиграла и сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 16 голов и пропустила 27 мячей. 5 последних матчей «Лиона»:

    Личные встречи

    В последних 5 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

    • 17.09.23 «Лион» – «Гавр» 0:0;
    • 15.02.09 «Лион» – «Гавр» 3:1;
    • 20.09.08 «Гавр» – «Лион» 0:1;
    • 05.04.03 «Лион» – «Гавр» 2:1;
    • 07.11.02 «Гавр» – «Лион» 1:2.

    Прогноз на матч «Гавр» – «Лион»

    «Лион», несмотря на гостевой характер встречи, выглядит фаворитом матча – команда не проигрывает в четырех матчах кряду. Впрочем, возможен и ничейный исход поединка. Наш прогноз – победа «Лиона» или ничья (1.35), ТМ 2.5 (1.83), ОЗ – да (1.82).

    Источник: «Бомбардир»

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