В воскресенье, 14 января, «Гавр» на своем поле сыграет с «Лионом» в 18 туре Лиги 1. Игра начнется в 19:05 по мск.

«Гавр»

Команда с 19 очками идет на 11 месте, выиграла 4 матча, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забила 16 голов и пропустила 19 мячей. 5 последних матчей «Гавра»:

«Лион»

Команда с 16 очками идет на 15 месте, по 4 раза выиграла и сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 16 голов и пропустила 27 мячей. 5 последних матчей «Лиона»:

Личные встречи

В последних 5 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Гавр» – «Лион»

«Лион», несмотря на гостевой характер встречи, выглядит фаворитом матча – команда не проигрывает в четырех матчах кряду. Впрочем, возможен и ничейный исход поединка. Наш прогноз – победа «Лиона» или ничья (1.35), ТМ 2.5 (1.83), ОЗ – да (1.82).