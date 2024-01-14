Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    «Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Лиона», 18 тур Лиги 1 Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024, в 19:05 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Гавр»: Коне, Опери, Санганте, Льорис, Эль-Хаджам, Таргаллин, Кехта, Кузяев, Жужу, Алиуи, Касимир.

    Главный тренер: Лука Эльснер.

    «Лион»: Лопеш, Кумбеди, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Толиссо, Какере, Мэйтленд-Найлс, Морейра, Шерки, Ляказетт.

    Главный тренер: Пьер Саже.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Лион»

    Новости по теме
    «Гавр» – «Лион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+