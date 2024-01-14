Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Лиона», 18 тур Лиги 1 Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024, в 19:05 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Гавр»: Коне, Опери, Санганте, Льорис, Эль-Хаджам, Таргаллин, Кехта, Кузяев, Жужу, Алиуи, Касимир.

Главный тренер: Лука Эльснер.

«Лион»: Лопеш, Кумбеди, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Толиссо, Какере, Мэйтленд-Найлс, Морейра, Шерки, Ляказетт.

Главный тренер: Пьер Саже.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Лион»