В рамках 20 тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграет с «Торино». Игра пройдет в Генуе и состоится 13 января в 15:00 по мск.

«Дженоа»

Команда с 21 баллом идет на 12 месте, имеет в своем активе 5 побед, 6 ничьих и 8 поражений, 20 забитых и 24 пропущенных гола. 5 последних матчей «Дженоа»:

«Торино»

Команда с 27 баллами идет на 10 месте, имеет в своем активе 7 побед, 6 ничьих и 6 поражений, 18 забитых и 18 пропущенных голов. 5 последних матчей «Торино»:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд:

03.09.23 «Торино» – «Дженоа» 1:0;

18.03.22 «Дженоа» – «Торино» 1:0;

22.10.21 «Торино» – «Дженоа» 3:2;

13.02.21 «Торино» – «Дженоа» 0:0;

04.11.20 «Дженоа» – «Торино» 1:2.

Прогноз на матч «Дженоа» – «Торино»

Матч середняков чемпионата Италии. Обе команды забивают немного. Туринцы в минувшем туре обыграли действующего чемпиона страны, а «Дженоа» может похвастать очками, набранными в играх с «Ювентусом» и «Интером». Наш прогноз на матч «Дженоа» – «Торино» – ничья (3.10).