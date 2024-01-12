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    • «Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января

    «Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января

    В рамках 20 тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграет с «Торино». Игра пройдет в Генуе и состоится 13 января в 15:00 по мск.

    «Дженоа»

    Команда с 21 баллом идет на 12 месте, имеет в своем активе 5 побед, 6 ничьих и 8 поражений, 20 забитых и 24 пропущенных гола. 5 последних матчей «Дженоа»:

    «Торино»

    Команда с 27 баллами идет на 10 месте, имеет в своем активе 7 побед, 6 ничьих и 6 поражений, 18 забитых и 18 пропущенных голов. 5 последних матчей «Торино»:

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд:

    • 03.09.23 «Торино» – «Дженоа» 1:0;
    • 18.03.22 «Дженоа» – «Торино» 1:0;
    • 22.10.21 «Торино» – «Дженоа» 3:2;
    • 13.02.21 «Торино» – «Дженоа» 0:0;
    • 04.11.20 «Дженоа» – «Торино» 1:2.

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Торино»

    Матч середняков чемпионата Италии. Обе команды забивают немного. Туринцы в минувшем туре обыграли действующего чемпиона страны, а «Дженоа» может похвастать очками, набранными в играх с «Ювентусом» и «Интером». Наш прогноз на матч «Дженоа» – «Торино» – ничья (3.10).

    Источник: «Бомбардир»

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