В рамках 20 тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграет с «Торино». Игра пройдет в Генуе и состоится 13 января в 15:00 по мск.
«Дженоа»
Команда с 21 баллом идет на 12 месте, имеет в своем активе 5 побед, 6 ничьих и 8 поражений, 20 забитых и 24 пропущенных гола. 5 последних матчей «Дженоа»:
- 05.01.24 «Болонья» – «Дженоа» 1:1;
- 29.12.23 «Дженоа» – «Интер» 1:1;
- 22.12.23 «Сассуоло» – «Дженоа» 1:2;
- 15.12.23 «Дженоа» – «Ювентус» 1:1;
- 10.12.23 «Монца» – «Дженоа» 0:1.
«Торино»
Команда с 27 баллами идет на 10 месте, имеет в своем активе 7 побед, 6 ничьих и 6 поражений, 18 забитых и 18 пропущенных голов. 5 последних матчей «Торино»:
- 07.01.24 «Торино» – «Наполи» 3:0;
- 29.12.23 «Фиорентина» – «Торино» 1:0;
- 23.12.23 «Торино» – «Удинезе» 1:1;
- 16.12.23 «Торино» – «Эмполи» 1:0;
- 10.12.23 «Фрозиноне» – «Торино» 0:0.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 03.09.23 «Торино» – «Дженоа» 1:0;
- 18.03.22 «Дженоа» – «Торино» 1:0;
- 22.10.21 «Торино» – «Дженоа» 3:2;
- 13.02.21 «Торино» – «Дженоа» 0:0;
- 04.11.20 «Дженоа» – «Торино» 1:2.
Прогноз на матч «Дженоа» – «Торино»
Матч середняков чемпионата Италии. Обе команды забивают немного. Туринцы в минувшем туре обыграли действующего чемпиона страны, а «Дженоа» может похвастать очками, набранными в играх с «Ювентусом» и «Интером». Наш прогноз на матч «Дженоа» – «Торино» – ничья (3.10).