Каррера охарактеризовал игру Миранчука за «Аталанту»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера допустил, что Алексей Миранчук провел свой лучший матч в составе «Аталанты».

Команда из Бергамо выбила «Сассуоло» (3:1) из Кубка Италии.

Россиянин провел на поле 87 минут.

Он забил гол и отдал ассист.

«Вчера я был на стадионе и увидел отличное выступление Алексея Миранчука. Возможно, лучшее с тех пор, как россиянин присоединился к «Аталанте».

Я думаю, если он получит возможность играть больше, он станет важным игроком команды Гасперини. У Миранчука есть качество, и он вчера это продемонстрировал.

Должен ли он уходить из «Аталанты»? Для меня Алексей станет лидером этой команды», – сказал Каррера.