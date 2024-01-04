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    Каррера охарактеризовал игру Миранчука за «Аталанту»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера допустил, что Алексей Миранчук провел свой лучший матч в составе «Аталанты».

    • Команда из Бергамо выбила «Сассуоло» (3:1) из Кубка Италии.
    • Россиянин провел на поле 87 минут.
    • Он забил гол и отдал ассист.

    «Вчера я был на стадионе и увидел отличное выступление Алексея Миранчука. Возможно, лучшее с тех пор, как россиянин присоединился к «Аталанте».

    Я думаю, если он получит возможность играть больше, он станет важным игроком команды Гасперини. У Миранчука есть качество, и он вчера это продемонстрировал.

    Должен ли он уходить из «Аталанты»? Для меня Алексей станет лидером этой команды», – сказал Каррера.

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    Источник: Sport24

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    04.01.2024 18:44
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    Комментарии (1)
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    ZeBolotny
    1704550686
    А, ну раз такой великий спец сказал, то конечно!))
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