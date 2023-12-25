Майер выделил современного Герда Мюллера

Бывший вратарь «Баварии» Зепп Майер определил современного преемника Герда Мюллера.
– Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности. Герд гордился бы, если бы Томас снова продлил контракт с «Баварией». Он просто легенда «Баварии», хороший парень и действительно хороший игрок. Его профессионализм, искренний и веселый стиль игры делают его уникальным.
– Мюллер, вероятно, обгонит вас как игрок, сыгравший за «Баварию» больше всего матчей в истории клуба.
– Это произойдет, и он достойный преемник. Я желаю ему этого от всего сердца. Он этого заслуживает.
- У 34-летнего Мюллера контракт до 2025 года.
- Игрок всю карьеру проводит в «Баварии».
- У Томаса за клуб 685 матчей, 237 голов, 263 ассиста.
Источник: твиттер Bayern & Germany