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    Майер выделил современного Герда Мюллера

    Бывший вратарь «Баварии» Зепп Майер определил современного преемника Герда Мюллера.

    Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности. Герд гордился бы, если бы Томас снова продлил контракт с «Баварией». Он просто легенда «Баварии», хороший парень и действительно хороший игрок. Его профессионализм, искренний и веселый стиль игры делают его уникальным.

    – Мюллер, вероятно, обгонит вас как игрок, сыгравший за «Баварию» больше всего матчей в истории клуба.

    – Это произойдет, и он достойный преемник. Я желаю ему этого от всего сердца. Он этого заслуживает.

    • У 34-летнего Мюллера контракт до 2025 года.
    • Игрок всю карьеру проводит в «Баварии».
    • У Томаса за клуб 685 матчей, 237 голов, 263 ассиста.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25477

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Дас ист Томас!

      1
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      Рейтинг: +17641

      Алексей З 1 час назад

      По игре совершенно разные игроки, только фамилия их объединяет.
      Мюллер - это Бавария !!!

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