Майер выделил современного Герда Мюллера

Бывший вратарь «Баварии» Зепп Майер определил современного преемника Герда Мюллера.

– Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности. Герд гордился бы, если бы Томас снова продлил контракт с «Баварией». Он просто легенда «Баварии», хороший парень и действительно хороший игрок. Его профессионализм, искренний и веселый стиль игры делают его уникальным.

– Мюллер, вероятно, обгонит вас как игрок, сыгравший за «Баварию» больше всего матчей в истории клуба.

– Это произойдет, и он достойный преемник. Я желаю ему этого от всего сердца. Он этого заслуживает.