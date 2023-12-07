Финальная тройка номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2023 году

Африканская конфедерация футбола (CAF) сократила до трех число претендентов на звание лучшего игрока континента в уходящем году.
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия)
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)
Среди тренеров в финальной тройке оказались:
- Валид Реграги (сборная Марокко)
- Алиу Сиссе (сборная Сенегала)
- Абдельхак Беншиха («Симба»)
Среди вратарей итоговыми номинантами стали:
- Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун)
- Яссин Буну («Аль-Хиляль», Марокко)
- Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли Каир», Египет)
Источник: сайт Африканской конфедерации футбола