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    • Финальная тройка номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2023 году

    Финальная тройка номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2023 году

    Африканская конфедерация футбола (CAF) сократила до трех число претендентов на звание лучшего игрока континента в уходящем году.

    Среди тренеров в финальной тройке оказались:

    Среди вратарей итоговыми номинантами стали:

    • Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун)
    • Яссин Буну («Аль-Хиляль», Марокко)
    • Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли Каир», Египет)

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    Источник: сайт Африканской конфедерации футбола

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