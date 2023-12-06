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«Он моложе Криштиану! Этот факт перевернул мой мир». Угадаете самого популярного российского игрока в интернете?
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6 декабря
23:17
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22:59
Лучшие бомбардиры «Зенита» за всю историю: обогнал ли Дзюба Кержакова?
22:47
Акинфеев объяснил, почему решил стать вратарем
22:33
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
22:22
Агент Бьеля прокомментировал новость об интересе «Краснодара»
22:10
Мостовой призвал дисквалифицировать Абаскаля
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22:05
«Он моложе Криштиану! Этот факт перевернул мой мир». Угадаете самого популярного российского игрока в интернете?
21:56
Гари Невилл включился в спор Гвардиолы и Каррагера
21:45
Кавазашвили осудил Гинера за слова про Акинфеева
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21:34
Опорник «Коринтианса» Москардо сделал выбор между «Барселоной» и «ПСЖ»
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21:21
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21:09
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
20:50
«Кто-то перепутал виды спорта»: Газзаев раскритиковал Абаскаля
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Американский рэпер отреагировал на признание Месси спортсменом года по версии Time
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20:23
Тикнизян аргументировал необходимость отъезда футболистов из РПЛ
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«Он моложе Криштиану! Этот факт перевернул мой мир». Угадаете самого популярного российского игрока в интернете?
«Он моложе Криштиану! Этот факт перевернул мой мир». Угадаете самого популярного российского игрока в интернете?
1234
Источник:
Бомбардир
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06.12.2023 22:05
Россия. Премьер-лига
Россия
ЦСКА
Ростов
Акинфеев Игорь
Роналду Криштиану
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