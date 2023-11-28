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Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?
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Канчельскис назвал условие, при котором «Зенит» станет командой номер один в России
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09:35
Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?
09:25
Роналду прокомментировал выход в 1/8 финала азиатской ЛЧ
08:13
Орлов: «Вы думаете, кто-то Слуцкого позовет теперь тренировать? Я не уверен»
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27 ноября
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22:18
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11:53
Карасев не подтвердил назначение на саудовское «класико»: «РФС ведет переговоры»
09:50
Карасев назначен на саудовское «класико» с участием Роналду
26 ноября
11:11
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25 ноября
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Винисиус показал подарок от Криштиану Роналду
20:51
«Аль-Хиляль» забил сопернику 9 голов, у Малкома хет-трик
2
10:53
Роналду в 10-й раз за карьеру совершил 60+ голевых действий за год
24 ноября
22:59
Роналду оформил дубль в ворота команды Кверквелии
2
20:55
Чепчугов назвал единственного форварда, которого опасался
16:23
Сарри – о работе в Саудовской Аравии: «А там можно курить?»
13:14
Балашов: «Дзюба был готов на любые траты, лишь бы сыграть против «Зенита» Манчини»
5
23 ноября
08:51
Моуринью ответил, когда поедет работать в Саудовскую Аравию
1
04:04
«Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»: прогноз на матч 14 тура чемпионата Саудовской Аравии, 24 ноября
22 ноября
23:19
Суд отклонил новый иск против Роналду по делу об изнасиловании
16:17
ФИФА вынесла решение по спору «Ростова» и Норманна
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Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?
Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 09:35
Саудовская Аравия. Премьер-лига
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