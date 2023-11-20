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У звезды АПЛ серьезная защита от нарушителей: военные охраняют его даже на поле
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13:48
17-летний дебютант сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду
13:37
Гилерме назвал сроки завершения карьеры
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13:22
У звезды АПЛ серьезная защита от нарушителей: военные охраняют его даже на поле
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18 ноября
16:33
С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, но при одном условии
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14:44
«Манчестер Юнайтед» нацелился на 18-летнего таланта из «Брайтона»
14:14
В сборной Норвегии раскрыли степень серьезности травмы Холанда
13:49
Аршавин ответил, способна ли сборная Англии выиграть чемпионат мира
13:30
«Тоттенхэм» хочет усилиться вингером «Барселоны»
12:48
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Определен лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport – это не Месси
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10:33
Канчельскис обвинил АПЛ в двойных стандартах: «В РПЛ такого быть не может»
4
00:45
Отбор Евро-2024. Италия победила Северную Македонию (5:2), Англия – Мальту (2:0)
5
17 ноября
23:17
Оби Микел рассказал, кого «Челси» боялся больше – Месси или Роналду
20:41
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
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20:08
«Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП
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18:22
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У звезды АПЛ серьезная защита от нарушителей: военные охраняют его даже на поле
У звезды АПЛ серьезная защита от нарушителей: военные охраняют его даже на поле
1
Источник:
Бомбардир
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