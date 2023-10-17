Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
США
Новости
Кажется, известен новый обладатель «Золотого мяч» – на это намекнул Лео Месси
Главные новости
Спецпроект
Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
13:29
«Палмейрас» готовится сделать предложение по трансферу хавбека «Зенита»
1
13:21
Кажется, известен новый обладатель «Золотого мяч» – на это намекнул Лео Месси
12:53
В Испании сообщили, кто получит «Золотой мяч» в этом году
12:40
Ловчев обратился к Карпину после матча с Кенией: «Прекращай нас дурить»
6
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
16 октября
00:36
Индонезийское издание узнало, кто получит «Золотой мяч»
1
15 октября
11:17
Плюнувший в сторону Месси Санабрия сообщил об угрозах в свой адрес
2
00:06
Товарищеский матч. Германия победила в Коннектикуте США (3:1) в дебютной игре Нагельсмана
13 октября
20:59
10 самых высокооплачиваемых игроков 2023 года от Forbes
1
09:51
Месси прокомментировал плевок себе в спину от парагвайца
09:11
Видео
Игрок сборной Парагвая плюнул в спину Месси
4
12 октября
08:30
Фабрицио Романо дал инсайд по будущему Месси
11 октября
19:25
Российский футболист с американским гражданством назвал минусы жизни в США
52
17:43
Стал известен клуб, в котором Месси проведет зиму
1
08:53
В «Барселоне» отреагировали на возможное возвращение Месси зимой
10 октября
21:56
Рабьо выступил против вручения «Золотого мяча» Месси – у него свои претенденты
2
9 октября
22:52
Бекхэм может получить должность в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии
21:29
В Испании назвали страну, где Месси может поиграть до конца февраля
14:55
Видео
Телохранитель Месси поймал ребенка, выбежавшего на поле: реакция Лео
8 октября
12:02
Тренер «Интера Майами» прокомментировал слухи об уходе Месси в «Барселону»
10:05
У Месси не будет официальных клубных матчей четыре месяца
2
09:43
Фото
Клуб МЛС уволил Руни после победы
1
09:04
«Интер» Месси лишился шансов на плей-офф МЛС
1
6 октября
08:43
Месси может вернуться в Европу при одном условии
1
5 октября
23:42
Месси претендует на награды в двух номинациях МЛС: он провел 247 минут в лиге
19:47
Месси назвал любимые блюда
1
17:33
Бекхэм рассказал, какая хитрость помогла ему заманить Месси в США
12:42
Видео
Бекхэм уличил во лжи свою жену во время съемок мини-сериала для Netflix
08:16
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
4 октября
08:11
Игравший за «Барсу» Боатенг признался, что болеет за «Реал»: «Еще я соврал, что Месси – лучший в мире»
1
3 октября
18:25
Видео
Месси во время лечения от травмы приводит в восторг американских детей: рассказываем про два кейса
09:26
Владелец «Интер Майами» раскрыл обещание, которое дал Месси
2 октября
19:57
Фото
В США сыграл 13-летний футболист и побил 2 рекорда
3
Все новости
3
теста для вас
1
Вспомните легендарные голы ЛЧ!
2
Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
3
Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
Главная
Новости
Кажется, известен новый обладатель «Золотого мяч» – на это намекнул Лео Месси
Кажется, известен новый обладатель «Золотого мяч» – на это намекнул Лео Месси
1
Источник:
Бомбардир
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 13:21
США. МЛС
Испания
Барселона
Аргентина
Интер
Месси Лионель
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+