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Новости
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
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Планы на будущее Роналду и Месси, скандал с болбоем в дерби, потери сборной России и другие новости
00:49
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00:23
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23:36
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9 октября
20:50
Видео
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
30 августа
20:28
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12 июля
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5
15 февраля
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25 января
07:29
Евсеев мотивировал деньгами из своего кармана не только «Амкар», но и «Уфу» (Сергей Егоров)
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20 января
20:57
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Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину
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«Тюмень» из Второй лиги проиграла впервые за десять месяцев
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4 сентября 2022
13:29
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Семин взял интервью у игрока во время матча Второй лиги
1
24 августа 2022
20:30
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«Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу
3
17 августа 2022
16:35
Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»
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3 августа 2022
11:56
Экс-участник еврокубков «Амкар» забил свой 1000-й гол в чемпионате России
4
27 июля 2022
16:08
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«Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»
6
2 июля 2022
21:30
Фото
«КАМАЗ» арендовал форварда «Зенита»
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13 июня 2022
13:17
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12 июня 2022
00:07
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«Мне не нравится, что много матерятся». Уроженец Камеруна будет играть в ФНЛ-2 за «Спартак» (Туймазы)
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20 июля 2021
19:26
ФНЛ 2. «Амкар» обыграл барнаульское «Динамо» в дебютном матче во втором дивизионе
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6 июня 2021
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14:18
Президент ФНЛ: «Россия – флагман мирового футбола в данный момент. На нас смотрят с завистью»
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17:54
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Новости
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
1
Источник:
Бомбардир
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09.10.2023 20:50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Россия
Алания-2
Астрахань
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