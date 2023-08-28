«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак» назвали стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии, начало – в 21:00 мск.
Составы на матч:
«Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Шахрани, Аль-Булайхи, Кулибали, Абдельхамид, Канно, Невеш, Аль-Досари, Малком, Ричард, Митрович
Главный тренер: Жорже Жезуш
«Аль-Иттифак»: Виктор, Аль-Шамрани, Хендри, Хатиб, Аль-Гамди, Оздемир, Аль-Гамди, Витиньо, Кавайсон, Хазази
Главный тренер: Стивен Джеррард
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»
Источник: «Бомбардир»