Кейн определился со своим будущим в «Тоттенхэме»

Нападающий Гарри Кейн точно покинет «Тоттенхэм» в 2024 году.
29-летний футболист отказался продлевать контракт с лондонским клубом.
«Тоттенхэм» либо потеряет форварда бесплатно через год, либо продаст его этим летом.
«Бавария» сделала предложение о трансфере игрока в размере 80+10 миллионов евро.
Шансы на переход оцениваются высоко, поскольку сам Кейн хочет продолжить карьеру в Германии.
- Рыночная стоимость англичанина – 90 миллионов евро.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
Источник: Sky Sport Germany