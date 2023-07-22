Кейн определился со своим будущим в «Тоттенхэме»

Нападающий Гарри Кейн точно покинет «Тоттенхэм» в 2024 году.

29-летний футболист отказался продлевать контракт с лондонским клубом.

«Тоттенхэм» либо потеряет форварда бесплатно через год, либо продаст его этим летом.

«Бавария» сделала предложение о трансфере игрока в размере 80+10 миллионов евро.

Шансы на переход оцениваются высоко, поскольку сам Кейн хочет продолжить карьеру в Германии.