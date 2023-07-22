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    Кейн определился со своим будущим в «Тоттенхэме»

    Нападающий Гарри Кейн точно покинет «Тоттенхэм» в 2024 году.

    29-летний футболист отказался продлевать контракт с лондонским клубом.

    «Тоттенхэм» либо потеряет форварда бесплатно через год, либо продаст его этим летом.

    «Бавария» сделала предложение о трансфере игрока в размере 80+10 миллионов евро.

    Шансы на переход оцениваются высоко, поскольку сам Кейн хочет продолжить карьеру в Германии.

    • Рыночная стоимость англичанина – 90 миллионов евро.
    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.

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    Источник: Sky Sport Germany

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1636

      Таврида 3 часа назад

      Выгодная для всех сторон сделка, если в Тотэме не протупят, канешна...

      0
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      Рейтинг: +21040

      Cleaner > Таврида 2 часа назад

      То, что хорошо в середнячке Тоттенхеме, не обязательно будет хорошо в таком суперклубе, как Бавария. Да и возраст на пределе.

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