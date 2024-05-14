«Бавария» нацелилась на капитана «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заинтересовал «Баварию».

Мюнхенский клуб хочет заполучить игрока предстоящим летом. Сумма потенциальной сделки неизвестна.

В случае покупки португальца увеличатся шансы «Баварии» сохранить Томаса Тухеля. Тренер давно настаивал на трансфере креативного топ-футболиста.

Сам Фернандеш готов к смене команды – его разочаровали результаты «МЮ» в этом сезоне. Желание хавбека – бороться за престижные трофеи.

В «Юнайтед» тоже не исключают продажу собственного капитана, что позволило бы клубу соответствовать финансовым правилам АПЛ.