«Бавария» нацелилась на капитана «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заинтересовал «Баварию».
Мюнхенский клуб хочет заполучить игрока предстоящим летом. Сумма потенциальной сделки неизвестна.
В случае покупки португальца увеличатся шансы «Баварии» сохранить Томаса Тухеля. Тренер давно настаивал на трансфере креативного топ-футболиста.
Сам Фернандеш готов к смене команды – его разочаровали результаты «МЮ» в этом сезоне. Желание хавбека – бороться за престижные трофеи.
В «Юнайтед» тоже не исключают продажу собственного капитана, что позволило бы клубу соответствовать финансовым правилам АПЛ.
- В этом сезоне Фернандеш забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.