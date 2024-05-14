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    «Бавария» нацелилась на капитана «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заинтересовал «Баварию».

    Мюнхенский клуб хочет заполучить игрока предстоящим летом. Сумма потенциальной сделки неизвестна.

    В случае покупки португальца увеличатся шансы «Баварии» сохранить Томаса Тухеля. Тренер давно настаивал на трансфере креативного топ-футболиста.

    Сам Фернандеш готов к смене команды – его разочаровали результаты «МЮ» в этом сезоне. Желание хавбека – бороться за престижные трофеи.

    В «Юнайтед» тоже не исключают продажу собственного капитана, что позволило бы клубу соответствовать финансовым правилам АПЛ.

    • В этом сезоне Фернандеш забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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    Источник: The Independent

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