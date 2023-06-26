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    «Галатасарай» заменит Икарди экс-форвардом «Реала»

    «Галатасарай» работает над трансфером нападающего «Фиорентины» Луки Йовича.

    Турецкий клуб видит в бывшем футболисте «Реала» замену для Мауро Икарди.

    Сербу предложили контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год – он готов к переезду в Стамбул.

    «Фиорентина» сможет заработать на продаже форварда 8 миллионов евро, однако половину от этой суммы придется отдать «Реалу».

    • В прошедшем сезоне Йович забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 50 матчах.
    • Год назад «Реал» отпустил его в «Фиорентину» бесплатно, запросив 50% от суммы будущей продажи.
    • В 2019-м мадридцы потратили на игрока 63 миллиона евро.

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    Источник: Sabah

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