«Галатасарай» заменит Икарди экс-форвардом «Реала»

«Галатасарай» работает над трансфером нападающего «Фиорентины» Луки Йовича.

Турецкий клуб видит в бывшем футболисте «Реала» замену для Мауро Икарди.

Сербу предложили контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год – он готов к переезду в Стамбул.

«Фиорентина» сможет заработать на продаже форварда 8 миллионов евро, однако половину от этой суммы придется отдать «Реалу».