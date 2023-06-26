«Галатасарай» заменит Икарди экс-форвардом «Реала»

«Галатасарай» работает над трансфером нападающего «Фиорентины» Луки Йовича.
Турецкий клуб видит в бывшем футболисте «Реала» замену для Мауро Икарди.
Сербу предложили контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год – он готов к переезду в Стамбул.
«Фиорентина» сможет заработать на продаже форварда 8 миллионов евро, однако половину от этой суммы придется отдать «Реалу».
- В прошедшем сезоне Йович забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 50 матчах.
- Год назад «Реал» отпустил его в «Фиорентину» бесплатно, запросив 50% от суммы будущей продажи.
- В 2019-м мадридцы потратили на игрока 63 миллиона евро.
Источник: Sabah