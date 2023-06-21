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    Дочь Малафеева показала снимки обнаженных ягодиц

    Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежее фото из Дубая, где постоянно проживает.

    На этот раз девушка запечатлела свои обнаженные ягодицы на заднем сидении автомобиля.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

    • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

    Фото: социальные сети Ксении Малафеевой

    Дочь Малафеева выложила фото обнаженных ягодиц

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1586

      balam 9 минут назад

      када уже возобновится чемп

      0
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      Рейтинг: +18234

      Barmaleushka 19 минут назад

      Хохлобот шмурдяка палёного насосался , несёт уже какую-то ахинею несвязанную . Скоро по кнопкам попадать перестанет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      Cubinec1989 29 минут назад

      Мдэээ. Ждём мнение эксперда(Дзюбинью)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4333

      Иван Петров 1986 41 минуту назад

      Ну дура - вся в папу придурка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18234

      Barmaleushka > Иван Петров 1986 23 минуты назад

      Она вроде не твоя дочь .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4333

      Иван Петров 1986 > Barmaleushka 19 минут назад

      А я и не отрицаю, что эта дура дочка придурка малафеева.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18234

      Barmaleushka > Иван Петров 1986 16 минут назад

      Если Слава- ПРИдурок , то ты полый идиёт .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      врете вы все 45 минут назад

      Гыыы...Налетели недовольные, высокоморальные. А сами то фото рассмаривают . ВНИМАТЕЛЬНО )))
      Потом комменты кидают--типа мы не такие )))
      А Райка ваще на порно опустилась.)))

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      Рейтинг: +4228

      raritet 49 минут назад

      Тема ягодиц до конца не раскрыта. Скорее всего , пробелы в образовании. Над этой темой еще работать и работать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      врете вы все > raritet 40 минут назад

      Видно специалиста. Раритетыч возьми эту тему в свои руки. Научи их куда, во что. ))) Не бесплатно канеш.Например ты будешь редактор отдела--Эротика в спорте. На полставки, полшишечки.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +808

      Янвapь 69 > врете вы все 33 минуты назад

      Смотри свои потные ладошки не сотри, нежить укрожопая

      1
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      Рейтинг: +103

      врете вы все > Янвapь 69 23 минуты назад

      Это к Дзюбиньо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4786

      Бомбардиръ 59 минут назад

      Сексбомбадыр

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14287

      R_a_i_n 1 час назад

      Осталось еще шоколадный глаз показать и будет не бомбардир, а порнбардир!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9155

      vladik12 > R_a_i_n 58 минут назад

      Это к Дзюбиньо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2964

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Порнобомбер! Кто то в редакции сильно озабоченный. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +226

      Александр.Т. > ПалкоВводецъ (returned) 43 минуты назад

      Да не тот кто эти новости пихает хочет просто присунуть ей )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19037

      ilichkadr 1 час назад

      Дочь Малафеева - звезда бомбардира!

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