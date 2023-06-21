Дочь Малафеева показала снимки обнаженных ягодиц

Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежее фото из Дубая, где постоянно проживает.
На этот раз девушка запечатлела свои обнаженные ягодицы на заднем сидении автомобиля.
Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.
- 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.
Фото: социальные сети Ксении Малафеевой
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Источник: «Бомбардир»