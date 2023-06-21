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Дочь Малафеева показала снимки обнаженных ягодиц

21 июня 2023, 20:24
19

Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежее фото из Дубая, где постоянно проживает.

На этот раз девушка запечатлела свои обнаженные ягодицы на заднем сидении автомобиля.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

  • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
  • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
  • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

Фото: социальные сети Ксении Малафеевой

Дочь Малафеева выложила фото обнаженных ягодиц

Дочь Малафеева откровенно станцевала в нижнем белье

«Моя попа горит»: дочь Малафеева выложила обнаженные фото

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Дочь Малафеева покрасовалась грудью и ягодицами в Дубае

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав
Комментарии (19)
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jek718875
1687368729
Ой мама!!!толи ещё будет...
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ilichkadr
1687369021
Дочь Малафеева - звезда бомбардира!
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R_a_i_n
1687370138
Осталось еще шоколадный глаз показать и будет не бомбардир, а порнбардир!
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raritet
1687371231
Тема ягодиц до конца не раскрыта. Скорее всего , пробелы в образовании. Над этой темой еще работать и работать...
Ответить
Иван Петров 1986
1687371676
Ну дура - вся в папу придурка.
Ответить
Barmaleushka
1687372993
Хохлобот шмурдяка палёного насосался , несёт уже какую-то ахинею несвязанную . Скоро по кнопкам попадать перестанет .
Ответить
balam
1687373598
када уже возобновится чемп
Ответить
Пингвины Антарктиды
1687375171
А как она относится к переходу РФС в азиатскую футбольную конфедерацию?
Ответить
BRO_football
1687380600
Нормально ей так папик помогает... Хорошо устроилась
Ответить
alp
1687420811
пробей пыром тут!
Ответить
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