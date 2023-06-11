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Финал Кубка России: «Краснодар» против ЦСКА. Следите за суперматчем вместе с «Бомбардиром»
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Кордоба сравнял счет в матче «Краснодар» – ЦСКА
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Чалов открыл счет в матче «Краснодар» – ЦСКА
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17:28
Стало известно, сколько получит победитель суперфинала Fonbet Кубка России
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17:24
Гинер – журналистам перед матчем с «Краснодаром»: «Вы насмехаетесь надо мной?»
17:10
Трансляция
Финал Кубка России: «Краснодар» против ЦСКА. Следите за суперматчем вместе с «Бомбардиром»
16:51
Прогнозы и коэффициенты на матч «Краснодар» – ЦСКА
16:50
Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: суперфинал Кубка России
16:23
Ивич ответил, почему Сафонов в запасе на Суперфинал с ЦСКА
2
15:54
«Краснодар» – ЦСКА: стартовые составы на Суперфинал Fonbet Кубка России
1
11:40
Фото
«Краснодар» и ЦСКА показали форму на Суперфинал
10:20
Радимов рассказал о споре на ужин с комментатором Шнякиным перед кубковым Суперфиналом
09:03
Пресс-служба Fonbet Кубка России поблагодарила «Сити» за разогрев перед Суперфиналом
3
10 июня
23:43
Текст
Почему суперфинал Кубка России – главное событие года в нашем футболе
35
17:09
Ивич: «Завтра у «Краснодара» будет шанс изменить историю»
5
16:59
Акинфеев высказался о предстоящем Суперфинале Fonbet Кубка России
1
15:55
Канчельскис спрогнозировал сценарий Суперфинала Fonbet Кубка России
3
14:50
РФС анонсировал развлекательную программу на Суперфинал Fonbet Кубка России: будут Баста, Гагарина и Нигматуллин
1
13:52
Аршавин сделал прогноз на Суперфинал Fonbet Кубка России
1
12:36
«Точно увидим слезы»: Чалов – о Суперфинале Fonbet Кубка России
11:50
Широков назвал команду, которую будет поддерживать в Суперфинале Fonbet Кубка России
1
10:38
Бабаев рассказал, сколько заработает победитель Суперфинала Fonbet Кубка России
9 июня
19:59
Видео
Бурунов, Трусова записали видео для ЦСКА перед кубковым суперфиналом
6
8 июня
16:15
«Матч ТВ» назвал комментаторов Суперфинала Fonbet Кубка России
3
7 июня
18:08
РФС назвал место проведения Суперкубка России-2023
3
5 июня
15:42
РФС назвал главного арбитра Суперфинала Fonbet Кубка России
1
09:09
Стало известно, какой судья обслужит Суперфинал Fonbet Кубка России
6
31 мая
10:38
Фанаты ЦСКА получат скидку на авиабилеты на суперфинал Кубка России
29 мая
22:13
Зарема: «Сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать»
5
27 мая
22:37
Галицкий выполнит летние трансферные запросы Ивича, но при одном условии
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14:22
Быстров определил самый главный матч в истории «Краснодара»
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Финал Кубка России: «Краснодар» против ЦСКА. Следите за суперматчем вместе с «Бомбардиром»
Финал Кубка России: «Краснодар» против ЦСКА. Следите за суперматчем вместе с «Бомбардиром»
1
Источник:
«Бомбардир»
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Сегодня, 17:10
Россия. Кубок
Россия. Премьер-лига
Россия
ЦСКА
Краснодар
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