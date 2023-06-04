Моуринью готов остаться в «Роме», но при одном условии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов остаться в клубе, но у него есть условие. О нем пишет телеграм-канал фанатов римлян со ссылкой на итальянскую газету Calciomercato.
Португалец хочет видеть рядом с собой сильного менеджера, который будет защищать его в медиа. Моуринью видит на этот пост двух кандидатов: Франческо Тотти и Збигнева Бонека.
- Моуринью в 2 сезонах подряд довел «Рому» до еврокубковых финалов.
- Тренер в Риме с 2021 года.
- «Рома» еще не гарантировала себе еврокубки на следующий сезон.