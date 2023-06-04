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    Моуринью готов остаться в «Роме», но при одном условии

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов остаться в клубе, но у него есть условие. О нем пишет телеграм-канал фанатов римлян со ссылкой на итальянскую газету Calciomercato.

    Португалец хочет видеть рядом с собой сильного менеджера, который будет защищать его в медиа. Моуринью видит на этот пост двух кандидатов: Франческо Тотти и Збигнева Бонека.

    • Моуринью в 2 сезонах подряд довел «Рому» до еврокубковых финалов.
    • Тренер в Риме с 2021 года.
    • «Рома» еще не гарантировала себе еврокубки на следующий сезон.

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    Источник: телеграм-канал «РОМА | AS Roma Siamo Noi»

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    04.06.2023 12:01
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