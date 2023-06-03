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Жаль, что сезон закончился, ведь «Локо» великолепен. Поборется за медали в следующем году?
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Текст
ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Ростов» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ
21
3 июня
23:56
Лига 1. «ПСЖ» уступил «Клермону» с тремя экс-игроками РПЛ в последнем матче Месси и Рамоса (2:3)
3
23:34
Бразилия без Ренана сенсационно вылетела с МЧМ от Израиля
1
23:00
Только один игрок в сезоне РПЛ не пропустил ни минуты
4
22:55
«Челси» хочет обменяться вратарями с «Интером»
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Все новости
00:33
Сергей Иванов ответил, через сколько лет состоится возвращение России в еврокубки
00:07
«Монако» Головина не выступит в еврокубках в следующем сезоне
3 июня
23:22
Судья ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)
2
22:39
Расписание переходных матчей за место в РПЛ
21:52
Фото
Дзюба опубликовал пост по итогам сезона
2
21:46
Мостовой подвел итоги сезона для «Спартака»
6
21:27
Бабаев: «Велика вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА в качестве игрока»
21:20
Видео
Евсеев призвал журналиста «не умничать»
1
21:06
Карпин: «4-е место для «Ростова» – как для «Зенита» 1-е»
6
20:48
Акинфеев оценил сезон ЦСКА
5
20:46
Камано сообщил об уходе из «Локомотива»
20:28
Семак повторил рекорд Садырина
20:23
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от «Крыльев»
27
20:18
«В финале ЛЕ не поставили такой пенальти? Что нам какая-то сраная ЛЕ»: жена Карпина не согласна с 11-метровым в ворота «Ростова»
9
20:16
Блоги
Жаль, что сезон закончился, ведь «Локо» великолепен. Поборется за медали в следующем году?
20:06
Уткин объяснил, почему ЦСКА финишировал выше «Спартака»
9
19:53
Фото
«Зенит» продлил контракт с 36-летним Кержаковым
7
19:49
Текст
20 моментов, благодаря которым мы запомним этот сезон РПЛ
5
19:48
Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от ЦСКА
6
19:47
Видео
Болельщики ЦСКА попрощались с Щенниковым
1
19:38
Зарема подвела итоги сезона для «Спартака»
19
19:30
Фото
Малком – лучший бомбардир РПЛ сезона-2022/23, он забил 23 гола
1
19:24
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Итоговая таблица РПЛ сезона-2022/23
4
19:17
Определились участники стыковых матчей за право сыграть в РПЛ
4
19:14
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Финальный тур РПЛ LIVE: вся хронология событий в одном месте
20
19:02
РПЛ. «Динамо» крупно проиграло «Оренбургу» (0:3), «Локомотив» выиграл у «Торпедо» (3:1)
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18:59
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РПЛ. «Зенит» победил «Факел» (1:0) и набрал 70 очков
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Жаль, что сезон закончился, ведь «Локо» великолепен. Поборется за медали в следующем году?
Жаль, что сезон закончился, ведь «Локо» великолепен. Поборется за медали в следующем году?
1
Источник:
«Бомбардир»
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03.06.2023 20:16
Россия. Премьер-лига
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Изидор Вильсон
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