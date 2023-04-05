«*** расизм»: Лукаку – после матча с «Ювентусом»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям во время первого матча полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса» (1:1). После этого он опубликовал пост в социальной сети.
«Я проходил через это в 2019 году, прошел и сейчас. Надеюсь, лига примет реальные действия.
Спасибо за ваши сообщения с поддержкой. *** [нафиг] расизм», – написал игрок.
- Когда Лукаку готовился бить пенальти в компенсированное время 2-го тайма, фанаты «Ювентуса» имитировали возгласы обезьяны.
- Ромелу реализовал 11-метровый, за несколько минут до этого выйдя на замену.
- Лукаку принадлежит «Челси».
Источник: «Бомбардир»