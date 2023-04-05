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    «*** расизм»: Лукаку – после матча с «Ювентусом»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям во время первого матча полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса» (1:1). После этого он опубликовал пост в социальной сети.

    «Я проходил через это в 2019 году, прошел и сейчас. Надеюсь, лига примет реальные действия.

    Спасибо за ваши сообщения с поддержкой. *** [нафиг] расизм», – написал игрок.

    • Когда Лукаку готовился бить пенальти в компенсированное время 2-го тайма, фанаты «Ювентуса» имитировали возгласы обезьяны.
    • Ромелу реализовал 11-метровый, за несколько минут до этого выйдя на замену.
    • Лукаку принадлежит «Челси».

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2023 22:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1065

      SuperNils 6 апреля, 10:27

      За то бабло, которое он заколачивает в Европе, можно и потерпеть немного расизма. Сидел бы на своей пальме - никто бы его не обижал.

      1
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      Рейтинг: +1484

      elessar arnor 5 апреля, 23:07

      на родину предков дуй тогда

      2
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