Прокуратура начала расследование в отношении игрока «Баварии» – он выложил фото таможенниц с клоунскими эмодзи вместо лиц

Защитник «Баварии» Буна Сарр может получить наказание за насмешки над сотрудницами таможни.

Прокуратура начала расследование в отношении футболиста из-за его публикации в соцсетях в октябре 2022 года.

Тогда его задержали в аэропорту Мюнхена. По словам 31-летнего сенегальца, таможенницы конфисковали ценные вещи и относились к нему как к наркоторговцу.

После этого Сарр выложил фото двух сотрудниц с клоунскими эмодзи вместо лиц. В Германии это расценивается как оскорбление должностного лица.

Фото: соцсети Буна Сарра