В «Венеции» ответили на вопрос о возможном уходе Черышева до закрытия трансферного окна

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин прокомментировал возможный уход полузащитника Дениса Черышева.

«Может ли уйти Черышев до окончания ТО? Не знаю, что может случиться», — сказал Брендолин.

Тренер «Венеции» Паоло Ваноли считает, что российский вингер не готов проводить на поле по 90 минут.

Он будет использовать футболиста дозированно, чтобы избежать рецидивов травм.

В августе 2022 года Черышев перешел в «Венецию» после истечения контракта с «Валенсией».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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