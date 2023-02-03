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    Месси рассказал, кто сфотографировал его с кубком мира в кровати

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскрыл подробности появления его фотографии с кубком мира в кровати.

    «Напротив моей комнаты жили де Пауль и Отаменди. Не знаю, почему, но в ту ночь кубок мира остался у меня.

    Я сидел с ним, когда зашел Родриго. Он посмотрел на меня и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую», – рассказал Месси.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: Ole

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