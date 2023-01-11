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    Кубок Италии. «Интер» победил «Парму» (2:1) с 44-летним Буффоном в дополнительное время

    «Интер» обыграл «Парму» (2:1) в дополнительное время в 1/8 финала Кубка Италии.

    Хозяева ушли от поражения благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 88-й минуте. Победу «Интеру» на 110-й минуте принес Франческо Ачерби.

    В составе гостей сыграл 44-летний вратарь Джанлуиджи Буффон. Он провел 50-й матч за карьеру на «Сан-Сиро».

    Италия. Кубок. 1/8 финала

    Интер – Парма – 2:1 (0:1, 1:1)

    Голы: 0:1 – Юрич, 38; 1:1 – Мартинес, 88; 2:1 – Ачерби, 110.

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    Источник: «Бомбардир»

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