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    «Ювентусу» грозит отстранение от еврокубков

    УЕФА подозревает «Ювентус» в финансовых нарушениях. Если они будут подтверждены, клуб могут отстранить от еврокубков.

    По итогам периода 2018-2022 годов УЕФА и «Ювентус» заключили мировое соглашение. По нему туринцы выплатили штраф за нарушение требований безубыточности.

    Однако сейчас есть риск появления новых фактов финансовых проблем «Ювентуса». Из-за них УЕФА может разорвать мировое соглашение и наложить на клуб санкции вплоть до отстранения от еврокубков.

    • В 1/16 финала Лиги Европы «Ювентус» должен сыграть с «Нантом».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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