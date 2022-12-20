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    Месси выложил еще два фото с кубком мира в кровати

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в соцсетях новые фотографии с кубком мира.

    Футболист, как и на первом снимке, находится с трофеем в кровати. Только теперь он не спит с кубком, а обнимает его и пьет мате.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: «Бомбардир»

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