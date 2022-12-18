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    Марадона ругал тренера Аргентины и сомневался в его компетентности: сейчас он победил на ЧМ и посвятил победу Диего

    Официально: Аргентина – чемпион мира по футболу. В финале аргентинцы сгоняли с французами ничью в основное и добавленное время (3:3), а по пенальти – вырвали победу.

    Для главного тренера Аргентины Лионеля Скалони это не первая большая победа в сборной:

    • Золото Кубка Америки-2021;
    • Победитель Финалиссимы-2022. Такой номенклатурный трофей, который разыграли Аргентина и Италия;
    • Теперь – чемпионат мира.

    Перед финалом Скалони говорил: «Аргентина настроена только на победу. Мы должны сделать это ради Диего [Марадоны]. Он будет смотреть на нас с небес и болеть. Я в этом уверен, я чувствую его поддержку».

    На трибунах, кстати, было действительно много отсылок к Марадоне:

    Скалони и Аргентина действительно взяли титул ради Марадоны. Проблема в том, что у Марадоны было неоднозначное отношение к Скалони с самого начала его работы в сборной:

    • «Скалони – отличный мальчик, но он не может взять на себя роль ведущего человека сборной. Как мы можем отдать сборную Скалони?! Он будет в одной команде с теми, кто ломали зубы и разбивали головы в неудачах. Вы действительно думаете, что это хороший вариант? Он говорит, что готов. Но ведь Скалони даже не забивал за Аргентину – я не видел это. Как человек он хорош, я готов с ним отведать барбекю. Но как тренер…Очень спорное решение»;
    • В 2019-м Аргентина взяла бронзу Кубка Америки. Марадона говорил: «Я все еще уверен, что Скалони – не тот человек, который поведет сборную Аргентины к большим победам. Сейчас мне не понятны его решения, его замены, его тактика. Не думаю, что он задержится в команде»;
    • Спустя некоторое время отношение Марадоны к Скалони стало мягче: «Лионель может задержаться в сборной. Для этого ему нужно меняться. Аргентине нужен сильный тренер. У Скалони есть качества для этого, но ему предстоит очень много работать».

    Скалони в итоге поменялся – и привел Аргентину к первому кубку мира с 1986 года. Тогда трофей как раз брал Марадона.

    Фото: XinHua, Hasan Bratic, dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2264

      serglider 25 секунд назад

      К стати! Аргентинские тренеры хорошие тактики и стратеги! И это черта их тренерской школы! Они меня удивили в мини-футболе, при чем обыграли дважды нашу опытную сборную на двух ЧМ. Самое обидное, что первый раз в финале, на своем дебютном ЧМ, став чемпионами с первой попытки! Второй раз где-то в 1/8 ЧМ (могу путать), там то же преподнесли нам сюрприз, когда выигрывая и выпустили полевого вратаря и тупо убивали время...

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      Рейтинг: +759

      Lipatoff 9 минут назад

      Успех сразу не приходит, если только ты не особый талант. Кто бы что не говорил, но лично из моих наблюдений, успех команды напрямую зависит от тренера... Из Марадоны, например, тренер не получился

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      Рейтинг: +162

      ElninoO 26 минут назад

      Конструктивная критика всегда на пользу.

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