Официально: Аргентина – чемпион мира по футболу. В финале аргентинцы сгоняли с французами ничью в основное и добавленное время (3:3), а по пенальти – вырвали победу.

Для главного тренера Аргентины Лионеля Скалони это не первая большая победа в сборной:

Золото Кубка Америки-2021;

Победитель Финалиссимы-2022. Такой номенклатурный трофей, который разыграли Аргентина и Италия;

Теперь – чемпионат мира.

Перед финалом Скалони говорил: «Аргентина настроена только на победу. Мы должны сделать это ради Диего [Марадоны]. Он будет смотреть на нас с небес и болеть. Я в этом уверен, я чувствую его поддержку».

На трибунах, кстати, было действительно много отсылок к Марадоне:

Скалони и Аргентина действительно взяли титул ради Марадоны. Проблема в том, что у Марадоны было неоднозначное отношение к Скалони с самого начала его работы в сборной:

«Скалони – отличный мальчик, но он не может взять на себя роль ведущего человека сборной. Как мы можем отдать сборную Скалони?! Он будет в одной команде с теми, кто ломали зубы и разбивали головы в неудачах. Вы действительно думаете, что это хороший вариант? Он говорит, что готов. Но ведь Скалони даже не забивал за Аргентину – я не видел это. Как человек он хорош, я готов с ним отведать барбекю. Но как тренер…Очень спорное решение»;

В 2019-м Аргентина взяла бронзу Кубка Америки. Марадона говорил: «Я все еще уверен, что Скалони – не тот человек, который поведет сборную Аргентины к большим победам. Сейчас мне не понятны его решения, его замены, его тактика. Не думаю, что он задержится в команде»;

Спустя некоторое время отношение Марадоны к Скалони стало мягче: «Лионель может задержаться в сборной. Для этого ему нужно меняться. Аргентине нужен сильный тренер. У Скалони есть качества для этого, но ему предстоит очень много работать».

Скалони в итоге поменялся – и привел Аргентину к первому кубку мира с 1986 года. Тогда трофей как раз брал Марадона.

Фото: XinHua, Hasan Bratic, dpa/Global Look Press