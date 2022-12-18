Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марадона ругал тренера Аргентины и сомневался в его компетентности: сейчас он победил на ЧМ и посвятил победу Диего

Марадона ругал тренера Аргентины и сомневался в его компетентности: сейчас он победил на ЧМ и посвятил победу Диего

18 декабря 2022, 21:46
5

Официально: Аргентина – чемпион мира по футболу. В финале аргентинцы сгоняли с французами ничью в основное и добавленное время (3:3), а по пенальти – вырвали победу.

Для главного тренера Аргентины Лионеля Скалони это не первая большая победа в сборной:

  • Золото Кубка Америки-2021;
  • Победитель Финалиссимы-2022. Такой номенклатурный трофей, который разыграли Аргентина и Италия;
  • Теперь – чемпионат мира.

Перед финалом Скалони говорил: «Аргентина настроена только на победу. Мы должны сделать это ради Диего [Марадоны]. Он будет смотреть на нас с небес и болеть. Я в этом уверен, я чувствую его поддержку».

На трибунах, кстати, было действительно много отсылок к Марадоне:

Скалони и Аргентина действительно взяли титул ради Марадоны. Проблема в том, что у Марадоны было неоднозначное отношение к Скалони с самого начала его работы в сборной:

  • «Скалони – отличный мальчик, но он не может взять на себя роль ведущего человека сборной. Как мы можем отдать сборную Скалони?! Он будет в одной команде с теми, кто ломали зубы и разбивали головы в неудачах. Вы действительно думаете, что это хороший вариант? Он говорит, что готов. Но ведь Скалони даже не забивал за Аргентину – я не видел это. Как человек он хорош, я готов с ним отведать барбекю. Но как тренер…Очень спорное решение»;
  • В 2019-м Аргентина взяла бронзу Кубка Америки. Марадона говорил: «Я все еще уверен, что Скалони – не тот человек, который поведет сборную Аргентины к большим победам. Сейчас мне не понятны его решения, его замены, его тактика. Не думаю, что он задержится в команде»;
  • Спустя некоторое время отношение Марадоны к Скалони стало мягче: «Лионель может задержаться в сборной. Для этого ему нужно меняться. Аргентине нужен сильный тренер. У Скалони есть качества для этого, но ему предстоит очень много работать».

Скалони в итоге поменялся – и привел Аргентину к первому кубку мира с 1986 года. Тогда трофей как раз брал Марадона.

Фото: XinHua, Hasan Bratic, dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Аргентина Франция Марадона Диего Скалони Лионель
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ElninoO
1671389529
Конструктивная критика всегда на пользу.
Ответить
Lipatoff
1671390545
Успех сразу не приходит, если только ты не особый талант. Кто бы что не говорил, но лично из моих наблюдений, успех команды напрямую зависит от тренера... Из Марадоны, например, тренер не получился
Ответить
serglider
1671391084
К стати! Аргентинские тренеры хорошие тактики и стратеги! И это черта их тренерской школы! Они меня удивили в мини-футболе, при чем обыграли дважды нашу опытную сборную на двух ЧМ. Самое обидное, что первый раз в финале, на своем дебютном ЧМ, став чемпионами с первой попытки! Второй раз где-то в 1/8 ЧМ (могу путать), там то же преподнесли нам сюрприз, когда выигрывая и выпустили полевого вратаря и тупо убивали время...
Ответить
portero
1671391542
С заменами сегодня тормознул, не отреагировал на замены Дешама и не поменял игру, а мог и в основное время выиграть....
Ответить
Ловкий Бубен
1671395187
Как можно вести 2:0 в счёте а потом просрать игру , как можно встать до финального свистка и довесто всё до пенальти когда игра была в кармане ????
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
8
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
11
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
30
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+