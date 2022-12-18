Только один игрок забивал в финале ЧМ в более зрелом возрасте, чем Месси

В эти минуты проходит финал чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции.

Счет в игре открыл капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал пенальти на 23-й минуте.

Месси забил французам в возрасте 35 лет и 177 дней. Только швед Нильс Лидхольм (35 лет 264 дня) забил в финале ЧМ в более зрелом возрасте. Он отличился в матче против Бразилии (2:5) в 1958 году.

Месси забил шестой гол на ЧМ-2022 и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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