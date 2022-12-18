Аргентина и Франция рубятся в финале ЧМ-2022. На момент написания текста счет – 2:0 в пользу аргентинцев. Один из мячей забил Анхель Ди Мария. У него странный турнир: Ди Мария сделал одно голевое действие на групповом этапе и почти пропустил все матчи плей-офф из-за травмы. Но в финале он вышел в основе и отпраздновал гол в фирменном стиле – показал сердечко.

А вот что было раньше:

Почему Ди Мария показывает постоянно сердечко после забитых мячей? Здесь есть очень теплая история, связанная с женой Ди Марии:

«Этот знак я посвящаю моей жене. В 2008 году она переехала ко мне в Португалию [из Аргентины]. В день ее приезда у нас был матч с «Бенфикой». Я забил гол и отпраздновал, показав сердце пальцами. С того момента я всегда так праздную голы».

А вот еще одно интервью Ди Марии о праздновании – было после гола за «ПСЖ»: «Я просто раскинул руки, побежал и закричал. После матча Хорхелина [его жена] спросила, почему я отказался от сердца. Я задумался, но пообещал, что дальше буду всегда праздновать голы только так. Она называет меня добрейшим игроком в своей жизни. Я должен соответствовать этому статусу, ха-ха-ха».

В мадридском «Реале» Ди Мария был не единственным игроком, который отмечал так голы. Второй – Бэйл. Как журналисты AS спросили у него, кто у кого своровал традицию. Ответ Бэйла: «Никто. Я посвящаю голы своей семьей, Анхель – своей. Но если вдруг я буду забивать с голевых передач Ди Марии, то он будет заслуживать это сердечко».

Кстати, у нас есть большой текст о переходах Ди Марии, важную роль в которых играла его жена:

Матч Аргентины и Голландии – дерби для Ди Марии: он уходил из «МЮ» из-за ван Гаала, жена спровоцировала трансфер

Мате – важная часть культуры Южной Америки. Его обожают Месси, Ди Мария и другие аргентинцы

Фото: imago-images.de, XinHua/Global Look Press