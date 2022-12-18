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  • Ди Мария забил в финале ЧМ и показал сердечко. Это его традиционный жест, посвященный жене: она сильно повлияла на его карьеру

Ди Мария забил в финале ЧМ и показал сердечко. Это его традиционный жест, посвященный жене: она сильно повлияла на его карьеру

18 декабря 2022, 19:08
7

Аргентина и Франция рубятся в финале ЧМ-2022. На момент написания текста счет – 2:0 в пользу аргентинцев. Один из мячей забил Анхель Ди Мария. У него странный турнир: Ди Мария сделал одно голевое действие на групповом этапе и почти пропустил все матчи плей-офф из-за травмы. Но в финале он вышел в основе и отпраздновал гол в фирменном стиле – показал сердечко.

А вот что было раньше:

Почему Ди Мария показывает постоянно сердечко после забитых мячей? Здесь есть очень теплая история, связанная с женой Ди Марии:

«Этот знак я посвящаю моей жене. В 2008 году она переехала ко мне в Португалию [из Аргентины]. В день ее приезда у нас был матч с «Бенфикой». Я забил гол и отпраздновал, показав сердце пальцами. С того момента я всегда так праздную голы».

А вот еще одно интервью Ди Марии о праздновании – было после гола за «ПСЖ»: «Я просто раскинул руки, побежал и закричал. После матча Хорхелина [его жена] спросила, почему я отказался от сердца. Я задумался, но пообещал, что дальше буду всегда праздновать голы только так. Она называет меня добрейшим игроком в своей жизни. Я должен соответствовать этому статусу, ха-ха-ха».

В мадридском «Реале» Ди Мария был не единственным игроком, который отмечал так голы. Второй – Бэйл. Как журналисты AS спросили у него, кто у кого своровал традицию. Ответ Бэйла: «Никто. Я посвящаю голы своей семьей, Анхель – своей. Но если вдруг я буду забивать с голевых передач Ди Марии, то он будет заслуживать это сердечко».

Кстати, у нас есть большой текст о переходах Ди Марии, важную роль в которых играла его жена:

Матч Аргентины и Голландии – дерби для Ди Марии: он уходил из «МЮ» из-за ван Гаала, жена спровоцировала трансфер

Мате – важная часть культуры Южной Америки. Его обожают Месси, Ди Мария и другие аргентинцы

Фото: imago-images.de, XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Аргентина Франция Ди Мария Анхель
Комментарии (7)
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neveldomha
1671379495
Только не останавливаться. Добивать. Какая боль какая боль Аргентина Франция 5-0 !!!!!!!
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R_a_i_n
1671380674
Интересно, что немцы показали бы? С их традиционными жестами все хорошо?
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SuperNils
1671381542
Как же противно на это смотреть. Таких откровенных договорняков я даже в чемпионате России не видел. ФИФА тянет мёртвую Аргентину левыми пенальти ради Месси, французам по ходу разъяснили что к чему, их как подменили, совершенно не шевелятся. Это просто ЭПИК ФЕЙЛ. Полнейший провал, образец продажности. Типичный пример современного мира - лицемерие и деньги.
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kliker
1671383109
Отличный футболист и грязный симулянт - пенальти на его совести.
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zigbert
1671434133
Для Ди Марии это лучший матч на ЧМ. В предыдущих матчах он в основном выходил на замену и не показал ничего интересного. Французы столкнулись с большими трудностями чтобы остановить его. Заработанный пенальти и гол - что лучшего можно пожелать игроку в финале ЧМ.
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