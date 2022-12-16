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    Жулио Сезар: «Как бразилец, я должен болеть за Францию в финале ЧМ-2022»

    Экс-вратарь сборной Бразилии и «Интера» Жулио Сезар высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

    «Как бразилец, я должен болеть за Францию. Я люблю Месси, он невероятен, великолепен, играет красиво. Но от соперничества между Бразилией и Аргентиной никуда не деться.

    Если бы в финале была Бразилия, то аргентинцы тоже болели бы за Францию. Так что не будем лицемерить.

    Но не бразильские болельщики хотят, чтобы этот чемпионат мира выиграла Аргентина, поскольку она прекрасно выступает на турнире», – сказал Сезар.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Globo

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