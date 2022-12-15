Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Сказка Марокко закончилась. Они не должны были так далеко проходить на ЧМ-2022»

    Экс-игрок сборной Росси Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Марокко от Франции в 1/2 финала ЧМ-2022.

    «Думаю, не стоит жалеть Марокко. Мы же понимали, что Франция будет небольшим, но фаворитом. И в игре мы как раз увидели, почему Францию перед матчем называли фаворитом.

    Не забей этот первый случайный гол, а он действительно случайный… Казалось, что Франция уверенно выиграет. Но Марокко завладело преимуществом и большую часть времени давило и нагнетало.

    В какой-то момент многие, в том числе и я, подумали, что сейчас будет 1:1. Но в итоге раскрылись и пропустили контратаку: опять гол из ничего – мяч попал в пятку, после человек забил в пустые ворота.

    Но марокканцы вообще не должны были так далеко проходить на ЧМ, так что для них сказка закончилась», – сказал Мостовой.

    • Франция победила Марокко – 2:0.
    • В воскресенье французы в финале чемпионата мира сыграют с Аргентиной.
    • Марокканцы в субботу поборются за бронзовые медали с Хорватией.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Goal представил десятку лучших игроков ЧМ-2022. Месси – 1-й, 2 марокканца – в топ-5 3
    «Они заслуживают приз зрительских симпатий». Федун спрогнозировал победителя матча Хорватия – Марокко 1
    Мбаппе обратился к Хакими после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99606

      sv1969 6 минут назад

      но они там...царёк не знает уж что сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1383

      balam 26 минут назад

      и этот тоже...печально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +561

      semm 1 час назад

      Жалеть Марокко, действительно, не к чему, но брать с неё пример нашим "футболистам" я уверен необходимо! играть как марокканцы - что сперва должны научится наши игроки - но "карпуша" этому их научить не может точно, он же сам ещё глупый ребёнок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Slavan52 1 час назад

      Сказка была когда Россия играла в 2018. Она слишком высоко взлетела не играя толком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12418

      Алексей З 2 часа назад

      Марокко очень неплохо играли весь турнир.
      Уж если по игре оценивать полу-финалистов, то это Хорватия не по игре высоко взлетела. Там уже в 1/8 Япония лучше была.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2056

      Bozigit 2 часа назад

      Посмотри на статистику матча. Горе экспорт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +325

      FCSpartakM > Bozigit 33 минуты назад

      говорить о горе-экспертах апеллируя статистикой ? Смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2056

      Bozigit 2 часа назад

      Горе экспорт. Ни чего ты не понимаешь в футболе. Ещё рвешься тренировать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11