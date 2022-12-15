Мостовой: «Сказка Марокко закончилась. Они не должны были так далеко проходить на ЧМ-2022»

но они там...царёк не знает уж что сказать
Экс-игрок сборной Росси Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Марокко от Франции в 1/2 финала ЧМ-2022.
«Думаю, не стоит жалеть Марокко. Мы же понимали, что Франция будет небольшим, но фаворитом. И в игре мы как раз увидели, почему Францию перед матчем называли фаворитом.
Не забей этот первый случайный гол, а он действительно случайный… Казалось, что Франция уверенно выиграет. Но Марокко завладело преимуществом и большую часть времени давило и нагнетало.
В какой-то момент многие, в том числе и я, подумали, что сейчас будет 1:1. Но в итоге раскрылись и пропустили контратаку: опять гол из ничего – мяч попал в пятку, после человек забил в пустые ворота.
Но марокканцы вообще не должны были так далеко проходить на ЧМ, так что для них сказка закончилась», – сказал Мостовой.
- Франция победила Марокко – 2:0.
- В воскресенье французы в финале чемпионата мира сыграют с Аргентиной.
- Марокканцы в субботу поборются за бронзовые медали с Хорватией.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира