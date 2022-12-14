Хорватская футболистка Ана Мария Маркович опубликовала в социальной сети фото с пляжа после вылета сборной Хорватии из борьбы за титул чемпионов мира-2022.
«В любом случае горжусь вами», – написала Маркович в адрес хорватских игроков.
- В 1/2 финала хорваты проиграли Аргентине (0:3).
- Хорваты не смогли выйти в финал на 2-м ЧМ подряд.
- Финал состоится 18 декабря.
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Источник: «Бомбардир»