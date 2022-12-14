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    Хорватская футболистка выложила полуобнаженные фото в поддержку сборной Хорватии после вылета с ЧМ-2022

    Хорватская футболистка Ана Мария Маркович опубликовала в социальной сети фото с пляжа после вылета сборной Хорватии с чемпионата мира-2022.

    «В любом случае горжусь вами», – написала Маркович в адрес хорватских игроков.

    • В 1/2 финала хорваты проиграли Аргентине (0:3).
    • Хорваты не смогли выйти в финал на 2-м ЧМ подряд.
    • Финал состоится 18 декабря.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12450

      Алексей З 2 минуты назад

      Интересно, а в чём заключается поддержка ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14128

      playsh 23 минуты назад

      Дурочка,поздно пить Боржоми,когда почки отказали.Просто гордись - в одёжке.

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