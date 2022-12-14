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    Судья Федотов: «Мне непонятны споры из-за пенальти в ворота Хорватии»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает бесспорным назначение пенальти в пользу сборной Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

    «Мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии. Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца. Кто-то, может быть, посчитал, что это соперник врезался во вратаря, но там было короткое расстояние, а голкипер заранее выставил ногу.

    В итоге аргентинец, естественно, пытался обежать вратаря, мимо которого уже прокинул мяч – но не смог из-за нарушения правил со стороны Ливаковича.

    Жeлтая здесь показана за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Судьям было проще поставить пенальти – здесь не надо ничего выдумывать, кто там раньше или позже поставил ногу. Всe просто», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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