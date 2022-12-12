Судейский комитет ФИФА определил четырех арбитров, которые больше не получат назначений на матчи чемпионата мира-2022.

Как и сообщалось ранее, один из них – испанец Матеу Лаос, работавший на четвертьфинале между Нидерландами и Аргентиной.

Также турнир досрочно завершен для Майкла Оливера (Англия), Клемана Турпена и Стефани Фраппар (оба – Франция).

На игру 1/2 финала Аргентина – Хорватия назначили итальянца Даниэле Орсато.

Основными кандидатами на судейство второго полуфинала Франция – Марокко и финальной встречи чемпионата мира остаются поляк Шимон Марциняк, голландец Данни Маккели и мексиканец Сесар Рамос.

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