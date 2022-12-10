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    Месси раскритиковал арбитра матча Нидерланды – Аргентина

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси недоволен работой судьи Матеу Лаоса на матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

    «В плане эмоций все не должно было заканчиваться так.

    Мы знали, кто такой Лаос. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя назначать арбитра, который не соответствует уровню», – сказал Месси.

    • Лаос показал 15 карточек и побил рекорд ЧМ.
    • Месси признан лучшим игроком матча.
    • Аргентина в 1/2 финала сыграет с Хорватией 13 декабря.

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    Источник: TyC Sports

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