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Месси раскритиковал арбитра матча Нидерланды – Аргентина

10 декабря 2022, 03:53
9

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси недоволен работой судьи Матеу Лаоса на матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

«В плане эмоций все не должно было заканчиваться так.

Мы знали, кто такой Лаос. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя назначать арбитра, который не соответствует уровню», – сказал Месси.

  • Лаос показал 15 карточек и побил рекорд ЧМ.
  • Месси признан лучшим игроком матча.
  • Аргентина в 1/2 финала сыграет с Хорватией 13 декабря.

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Источник: TyC Sports
Чемпионат мира Голландия. Эредивизие Аргентина Нидерланды Месси Лионель Лаос Матеу
Комментарии (9)
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ААМ
1670649513
На 100% Месси прав
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ALEXMAN888
1670649929
Карлик скоро судей будет назначать...
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Psih86
1670650905
На ровном месте 10 минут добавил *******...
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jek718875
1670652962
Матео лучший!
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cska1948
1670659341
Видимо Месси возмущён тем, что Лаос не показал ему ЖК за откровенную игру в волейбол и не удалил с поля за ДВЕ ЖК.
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Александр52
1670661032
Месси прав на 101%. Лаос всегда был мстительным. У него масса эпотажных выходок и в Ла Лиге. А вчера он устроил просто цирк. Судья на поле должен быть скромным и не заметным, а не ставить себя выше футбола и команд. К тому же прослеживается явная испанская месть аргентинцам и всему латинскому миру. ФИФА должна пересмотреть жёлтые карточки и выступить объективной стороной разбирательства. Что касается самого Лаоса, таких судей надо изгонять из спорта на всегда.
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zigbert
1670676612
Матч оказался сложным для судейства. Цена победы была слишком высока. На протяжения всего матча были постоянные стычки, которые могли перейти в крупномасштабную драку.
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Fialet
1670688343
Ему пенальти подарили, когда нарушение было до штрафной, а он ещё ноет.
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