Месси раскритиковал арбитра матча Нидерланды – Аргентина

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси недоволен работой судьи Матеу Лаоса на матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

«В плане эмоций все не должно было заканчиваться так.

Мы знали, кто такой Лаос. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя назначать арбитра, который не соответствует уровню», – сказал Месси.

Лаос показал 15 карточек и побил рекорд ЧМ.

Месси признан лучшим игроком матча.

Аргентина в 1/2 финала сыграет с Хорватией 13 декабря.

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