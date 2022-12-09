«Видел их чемпионами мира. Я в шоке». Павлюченко – о вылете Бразилии с ЧМ-2022

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал вылет Бразилии с чемпионата мира-2022.

«Я даже не знаю, что сказать! Ещe до начала чемпионата мира – как только увидел состав Бразилии – говорил всем, что бразильцы – чемпионы мира! Я сегодня увидел хорватов, которые совсем недавно отыграли не только 90 минут, а ещe и добавленное время. И если посмотреть, сколько лет футболистам Хорватии и Бразилии, думал, бразильцы шансов не оставят. Представляете, что бывает… Если честно, теперь я в шоке!

Но если честно, я рад победе Хорватии. Рад за Луку Модрича. Видел, как радуется Ведран Чорлука, с кем мне посчастливилось поиграть. Хорваты – большие молодцы!» – сказал Павлюченко.

В 1/4 финала бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти.

Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.

Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.

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