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    «Видел их чемпионами мира. Я в шоке». Павлюченко – о вылете Бразилии с ЧМ-2022

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал вылет Бразилии с чемпионата мира-2022.

    «Я даже не знаю, что сказать! Ещe до начала чемпионата мира — как только увидел состав Бразилии — говорил всем, что бразильцы – чемпионы мира! Я сегодня увидел хорватов, которые совсем недавно отыграли не только 90 минут, а ещe и добавленное время. И если посмотреть, сколько лет футболистам Хорватии и Бразилии, думал, бразильцы шансов не оставят. Представляете, что бывает… Если честно, теперь я в шоке!

    Но если честно, я рад победе Хорватии. Рад за Луку Модрича. Видел, как радуется Ведран Чорлука, с кем мне посчастливилось поиграть. Хорваты — большие молодцы!» – сказал Павлюченко.

    • В 1/4 финала бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти.
    • Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
    • Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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